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20.11.2021 11:04
Рубрика: Общество

Видео: В Абхазии начался массовый сбор мандаринов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Сейчас в Абхазии начался массовый сбор мандаринов в частных хозяйствах. Корреспондент "РГ" побывала на мандариновых плантациях соседней республики. В Гагре территория бывшего совхоза, ставшего частной собственностью, закрыта железными воротами с замком. За ними открывается огромная плантация.

- Наверное, гектаров 20, а какой вид на горы и море - потрясающая панорама, - восторгается абхазский экскурсовод Темур Сабуа. - Я организовываю мандариновые туры, которые в последние два-три года пользуются большой популярностью. Их легко можно совмещать с привычными маршрутами, например, не только в Гагру, но и на Рицу, в Новый Афон и Сухум. На мандариновых плантациях получаются идеальные инстаграмные фотографии.

Фото: Ирина Белова/РГ
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Это интересно туристам из всех уголков страны, но чаще всего приезжают гости из Средней полосы России - Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также из северных регионов. Обычно сюда стремятся приезжают на новогодние праздники, приезжают до марта, пока деревьях остаются оранжевые плоды.

В этот раз найти на плантациях сборщиков мандаринов оказалось непросто. Проходишь вглубь, а размашистые ряды деревьев не заканчиваются. Наконец слышен звук секаторов, которыми обрезают спелые плоды. Без инструмента обрывать их нельзя, иначе повредится кожура и плод быстрее испортится.

- Абхазские мандарины легко отличить от своих собратьев из других стран, - продолжает Темур Сабуа. - Все абхазские плоды разного размера, не ярко-оранжевого, похожими на апельсины, а желтого цвета, и, конечно же, это запах. Хотя кто не нюхал их, не объяснишь. Самое главное - вкус. Сладкий с кислинкой. Стоит один раз попробовать - и тогда их больше ни с какими не перепутаешь.

По словам гагрских сборщиков мандаринов, в день они собирают до 30 ящиков (по 30 килограммов), за каждый из которых платят 120 рублей. Если работать без выходных, то в месяц можно заработать 100 тысяч рублей.

- Это считается хорошим заработком, но труд тяжелый, - улыбается и показывает на свои почерневшие от работы руки женщина средних лет, представившаяся Анной из Гудауты.

Она приезжает на работы со своими соседями - Геной и Миланой - не слишком расположенными к беседе.

- Пока собираем всего несколько дней, работа нравится, - говорят они.

С плантации машины только и успевают вывозить ящики с мандаринами., а на границе такой груз пока можно встретить редко.

По информации пресс-службы по Сочи Краснодарской таможни, в Россию из Абхазии через пост МАПП Адлер импортировано около 2,5 тысячи тонн цитрусовых. По сравнению с прошлым годом товаропоток снизился примерно на 10 процентов. Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из соседней республики в середине октября.

Напомним, с 2019 года через границу из Абхазии в Россию разрешено провозить до 25 килограммов мандаринов на человека.

Кстати

Мандарины растут и в Сочи. Например, в Федеральном исследовательском центре "Субтропический научный центр Российской академии наук" (ФИЦ СНЦ РАН).

- Сочи - самый северный субтропик, где более прохладные зимы, - объяснили в научном центре. - Мандарины растут, но в первые три-четыре года их надо укутывать.

В ФИЦ СНЦ РАН не гонятся за урожаем. Правда, на продажу плоды все же остаются - их продают около центрального входа в учреждение по 60 рублей за килограмм. Мандаринов хватает только жителям близлежащих домов, которые быстро их раскупают. По вкусу они послаще, чем абхазские.

- Для субтропических культур нашего института мы составляем полную биохимическую базу в цифрах, - отметили сотрудники лаборатории физиологии и биохимии растений (ФБР). - Не только вкус, форма и цвет, но и сколько сахаров и кислот, чтобы понять пользу для человека. Сейчас как раз идет профподготовка. Сначала провели сокоотделение, заморозили и будем изучать для дальнейшей селекции.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории ФБР Марины Василейко, в Сочи для мандаринов это лето было идеальным: теплое, с достаточным количеством осадков. Растения чувствовали себя хорошо, не испытывая стресса. Мандарины выросли большими, в прошлом году объем плодов было меньше.

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