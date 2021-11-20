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20.11.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил проверить информацию о поборах в медцентре в Челябинске

Текст: Владислав Куликов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку и доложить ему по ряду резонансных дел. Первое из них связано с медицинским центром для пожилых в Челябинске.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

"В средствах массовой информации была опубликована информация о том, что в Челябинске продолжает работает центр по предоставлению медицинских услуг для пенсионеров, в которой сотрудники, как отмечается, наживаются на пожилых пациентах: предлагают кредиты, которые приходится выплачивать пожилым людям всю оставшуюся жизнь. Следственными органами СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка", сообщают в СК России.

Бастрыкин заинтересовался историей челябинки, сбежавшей от побоев отца

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить подробный доклад о доследственной проверке.

Другое дело касается громкой истории в Санкт-Петербурге: там женщина выгнала с детской площадки детей с особенностями развития. Ролик с "героиней" скандала разлетелся по Сети. "Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт- Петербургу Голомбиевскому А. Д. представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях по факту гибели пятерых детей в Воронежской области. В селе Костово в доме сгорела 33-летняя женщина со своими несовершеннолетними детьми.

"По данному факту следователем СК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - говорится в сообщении СК России. - Следователями СК продолжается выполнение комплекса необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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