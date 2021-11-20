Россия сможет в 2022 году произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

"У нас запас, и мы имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 миллиарда", - заявил министр.

По словам Мантурова, вакцин хватит, даже если все до сих пор невакцинированные граждане пойдут сейчас за прививкой.

"На сегодняшний день уже введено в гражданский оборот более 100 миллионов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и лайт, и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 миллионов доз", - пояснил министр.

Сейчас сделать прививку от коронавируса в России можно пятью препаратами: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".