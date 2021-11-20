Россия сможет в 2022 году произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Россия сможет в следующем году произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
Ампула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
"У нас запас, и мы имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 миллиарда", - заявил министр.
По словам Мантурова, вакцин хватит, даже если все до сих пор невакцинированные граждане пойдут сейчас за прививкой.
"На сегодняшний день уже введено в гражданский оборот более 100 миллионов вакцин. Это и двухкомпонентный "Спутник V", и лайт, и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 миллионов доз", - пояснил министр.
Сейчас сделать прививку от коронавируса в России можно пятью препаратами: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".