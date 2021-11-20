Сериал на выходные: "Дежурство" - шторм в шотландских водах

В начале осени компания BBC выпустила необычный детективный триллер "Дежурство" (The Vigil) о череде преступлений, произошедших на борту британской атомной подводной лодки, ведущей боевое дежурство в северных водах. Так как возвратить судно в порт без передачи возложенной на него сверхсекретной операции другой подлодке не представляется возможным, старшего инспектора уголовного розыска доставляют на борт с четкими инструкциями - разобраться в произошедшем. Атмосфера на особом объекте удушливая и тягостная во всех смыслах, и детективу Эми Силве, подчиняющемуся гражданскому начальству на суше и военному под водой, приходится во всех отношениях несладко. Сюжет закручен, до вполне определенного момента он не лишен оригинальности, однако наиболее примечательным оказывается то, что его обрамляет.

У отечественного зрителя показанное в мини-сериале, особенно по части взаимоотношения членов команды может породить целую массу вопросов и вызвать стойкое ощущение абсолютной надуманности происходящего, граничащей с гротеском. Конечно, любой коллектив, особенно изолированный, это отдельный организм, живущий по своим правилам, перемалывающий одних, выплевывающий других и кристаллизующий волю третьих, к которым примыкает, как правило, конформистское большинство. Но царящая на борту анархия и распущенность нравов, как кажется на первый взгляд, плохо стыкуется с наличием между членами экипажа четких отношений субординации и достаточно эффективным выполнением всего сонма возложенных обязанностей при четком разделении функционала. Однако если посмотреть на более широкий политический контекст - перетекающий в мир реальный, вероятным становится то, что британская аудитория вряд ли найдет все показанное неправдоподобным.

Название сериала The Vigil совпадает с названием судна - и у нее есть вполне реальный прототип, атомная подводная лодка HMS Vigilant класса Vanguard, несколько лет назад получившая народное название "Секс и кокаин на службе Ее Величества" (HMS Sex and Cocaine) из-за череды скандалов, хлынувшей в прессу. Среди них были и неуставные отношения между членами экипажа, и непотребные дебоширские вечеринки в американских прибрежных городах, и последующее обнаружение наркотиков на борту… Военное руководство проводило внутренние расследования, рапортовало об увольнении причастных, но старалось не выносить на публику детали, ссылаясь на режим повышенной секретности объекта. Выводы, казалось, были сделаны, но в прошлом году история получила продолжение, на этот раз - в форме заражения членов экипажа коронавирусом в США вследствие самовольной отлучки с территории американской базы. Таким образом, дальнейшее развитие и углубление этой темы в сериале упало на подготовленную, благодатную почву.

Не менее любопытно политическое и межнациональное измерение показанного на экране. События на суше разворачиваются по большей части в Шотландии, мятежном крае со времен Средневековья, чья строптивость в очередной раз проявила себя совсем недавно, во время голосования по вопросу о выходе Соединенного Королевства из ЕС, в рамках которого именно северяне продемонстрировали наибольшую лояльность европейскому проекту. Отправной пункт сюжета - исчезновение и гибель шотландского рыболовного траулера. Предположительными виновниками произошедшего рассматриваются, что интересно, как заклятые друзья (США), так и бессменные враги (что довольно предсказуемо), где-то рядом неумело барахтается версия о том, что виновником могут быть свои. Но по ходу развития событий оказывается, что категория "свои" также крайне немонолитна - сотрудники правоохранительных органов то и дело сталкиваются с вмешательством в местное расследование со стороны руководства (естественно, общебританского). Постепенно даже радикализм местных экоактивистов начинает казаться не таким уж и безрассудным в глазах сотрудников органов правопорядка - действительно, было бы куда проще, если бы угроза радиоактивного заражения, международных скандалов, гибели местных жителей, необходимость расшаркиваться перед бесконечно далеким от местных проблем начальством просто исчезли. Британцам здесь не рады уже много столетий.

Как кажется, сюжетное вплетение клюквенной повестки, пусть и в особенно хмельном исполнении - умелый отвлекающий маневр. Он контрастирует с тщательностью проработки всего остального и безуспешно пытается сокрыть главное послание - подчеркивание водораздела между Соединенным Королевством и самой северной его частью, не очень желающей продолжать существование в подчиненном положении.

Умело соблюден баланс по части отражения социально-психологических проблем, идеологических и этнокультурных различий, а также неизменной политкорректной повестки. Крайне приятно видеть в сериале Шона Эванса, переставшего быть заложником образа "молодого Морса" , который обернулся на этот раз хитроватым заместителем капитана по идеологической работе. Очень приятное впечатление своей живостью, преданностью и искренностью производит "лисичка", коллега Эми Силвы Кирстен Лонгэйкр (Роуз Лесли - Игритт из "Игры престолов"), главный посредник между морем и сушей и конфидент Эми. Простота и откровенность шотландцев наряду с их резкостью и своеобразной эмоциональностью выглядит очень выигрышно по сравнению с привычными добродетелями британских сериалов английского извода - вежливостью, настоянной на лицемерии, и теплохладностью, пронизанной жестокостью и безразличием. Но и здесь соблюден баланс - в развязке произведения нам не раз показана доблесть тех, кто руководствуется именно английским культурным императивом, "словом джентльмена", и сделано это весьма трогательно и убедительно. Снова шаг вперед и два назад - можно только позавидовать мастерству шоураннеров в освоении данного приема.

При этом главная героиня-следователь, которую сыграла Сюранна Джоунс, совершенно антипатична - ее одержимость, эгоизм и зацикленность не извиняет ни личная трагедия, ни ПТСР с депрессией, ни природная скрытность. Попытка сделать ее доблестным воплощением служения делу со всей очевидностью терпит фиаско и безоговорочно уступает множеству прекраснейших образчиков самоотречения, явленных в мужских образах в английской литературе и кинематографе. Возможно, провал можно объяснить тем, что радикальный феминизм, до которого опытным путем доросла героиня, а также возможность выбора во всем - начиная от воспитания собственного ребенка и добровольного отказа от него, кончая вектором романтических увлечений - недостаточны для создания персонажа, которому можно вполне симпатизировать, в чем-то солидаризируясь с ним?

Как бы то ни было, "Дежурство", при всем своем ярко выраженном клюквенном послевкусии представляет собой крайне неординарный сериал, демонстрирующий очень занятные подтексты, заигрывающий с потенциально взрывоопасными противоречиями не меньше, чем со зрителями. И вопрос о том, кто совершил преступление, далеко не самый важный, как и то, кто является настоящим противником. Последнего, как мы знаем - и видим - зачастую назначают заранее.