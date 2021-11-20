Си Цзиньпин призвал к дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь"

19 ноября генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин призвал приложить усилия для дальнейшего продвижения высококачественного развития инициативы "Пояс и путь", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Выступая на симпозиуме высокого уровня на тему коллективного строительства "Пояса и пути", Си Цзиньпин указал, что развитие этой инициативы должно быть нацелено на достижение высоких стандартов, устойчивости и народного благополучия.

На симпозиуме, который проводится уже в третий раз, председательствовал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава руководящей группы по продвижению инициативы "Пояс и путь" Хань Чжэн.

Си Цзиньпин указал, что за минувшие 8 лет регионы Китая благодаря строительству "Пояса и пути" шире открылись внешнему миру, КНР развернула взаимовыгодное сотрудничество с остальными странами-участницами этой инициативы. Вместе с тем Си Цзиньпин отметил, что международная обстановка для развития инициативы "Пояс и путь" усложняется с каждым днем. Ожесточенная конкуренция, вызванная новым витком научно-технической революции и индустриальной трансформации, климатические изменения, пандемия COVID-19 и иные глобальные вызовы оказывают на человеческое общество небывалое воздействие.

Си Цзиньпин призвал к укреплению политического взаимного доверия, созданию дополнительных механизмов сотрудничества и усовершенствованию взаимосвязанности на суше, в море, воздухе и киберпространстве. Он заявил о важности расширения торговли с сопредельными странами, увеличения импорта высококачественной продукции, поощрения международного сотрудничества в сфере производственных мощностей и углубления гуманитарных обменов.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, "зеленого" развития, цифровой индустрии и инноваций. Китай будет и впредь участвовать в международном сотрудничестве в борьбе с COVID-19, оказывать поддержку развивающимся странам в использовании экологически чистых и низкоуглеродных источников энергии, продвигать "Шелковый путь электронной коммерции" и способствовать созданию открытой, справедливой, равноправной, недискриминационной среды для научно-технического развития.

Си Цзиньпин заявил, что наземные транспортные маршруты должны быть безопасными и беспрепятственными, обладать уникальными преимуществами и дополнять друг друга, в то время как морское сообщение должно быть оптимизировано. Бесперебойная связь должна быть обеспечена между производственными цепочками и цепочками поставок, добавил он.

Си Цзиньпин отметил, что проекты, направленные на улучшение качества жизни, могут стать эффективным средством повышения чувства удовлетворенности людей, живущих в странах, расположенных вдоль "Пояса и пути". Он также подчеркнул необходимость разработки всепогодной платформы для раннего предупреждения и оценки рисков, с которыми сталкиваются зарубежные проекты Китая. Кроме того, председатель КНР отметил необходимость усиления координации и взаимодействия механизмов защиты интересов страны за рубежом, международной борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности.

Как отметил Си Цзиньпин, меры профилактики и контроля над COVID-19 должны координироваться с усилиями по продвижению совместного строительства "Пояса и пути". Китай будет обучать и направлять своих граждан и предприятия за рубежом, чтобы они соблюдали местные законы и традиции, а также будет усиливать меры по борьбе с трансграничной коррупцией. Председатель КНР также предупредил, что предприятия должны регулировать свою деятельность, недопустимо, чтобы они наносили ущерб репутации страны.

Отметив, что работа, касающаяся "Пояса и пути", должна занимать важное место в повестке дня, Си Цзиньпин заявил, что соответствующим ведомствам следует усилить управление зарубежными проектами и контроль за рисками.

Выступая на симпозиуме в качестве председателя, Хань Чжэн заявил, что речь Си Цзиньпина предоставила основополагающие руководящие принципы для продвижения совместного строительства "Пояса и пути" в новую эпоху.

По словам Хань Чжэна, руководящая группа будет честно выполнять свои обязанности под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин.