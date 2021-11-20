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20.11.2021 06:23
Рубрика: Общество

Специалист объяснила важность обследования после перенесенного COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

Фото: iStock
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В первую очередь, для проверки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно оценить переносимость физической нагрузки. Не лишней будет проверка артериального давления (которое можно проводить самостоятельно дома), а также состояния легких.

Более детальную картину состояния здоровья могут дать результаты лабораторных исследований, рассказала Рябкова агентству "Прайм". Помимо общего анализа крови и мочи, в программу углубленной диспансеризации входит оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С-реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности).

Специалист напомнила, что пройти углубленную диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике.

Ранее сообщалось, что у большинства переболевших коронавирусом длительное время сохраняются различные недомогания, постковидный синдром по разным данным может длиться от 12 недель до 9 и более месяцев. По словам врача Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Анны Брагиной, около 40% переболевших жалуются на одышку, ощущение нехватки воздуха, у 17% сохраняется кашель, каждый десятый испытывает боли в суставах и мышцах, столько же беспокоит учащенное сердцебиение. У каждого пятого переболевшего - ощущение тумана в голове. Слабость, в том числе, мышечная наблюдается у 60% пациентов после COVID-19.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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