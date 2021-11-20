Спикер польского сената получил посылку со взрывчаткой

Спикер польского сената Томаш Гродский получил посылку с угрозами и взрывчаткой. По его словам, причиной этому является индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам.

"На мое имя пришла посылка в сенат - письмо с угрозами смерти и взрывчатым веществом", - написал политик в Twitter.

Гродский рассказал, что посылку уже "изъяли соответствующие службы". Они должны быстро справиться с поимкой преступника.

Гродский, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии "Право и справедливость" (PiS), передает РИА Новости.