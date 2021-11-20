Трамп объявил о выходе книги "для настоящих патриотов"

К сезону рождественских покупок бывший президент США Дональд Трамп объявил о публикации своей первой книги после ухода из Белого дома. Это "официальная настольная книга" под названием "Наше совместное путешествие", заявил политик в пятницу.

"Эта обязательный предмет для всех патриотов. Каждая фотография была отобрана мной вручную, и каждая надпись сделана мной, а некоторые написаны моим собственным почерком", - цитирует экс-президента портал thewestonforum.

По словам Трампа, на более чем 300 фотографиях запечатлены "незабываемые моменты" его четырехлетней работы в должности. Эти гордые достижения резко контрастируют с происходящим разрушением страны.

Трамп заранее опубликовал в интернете некоторые фотографии и сопроводительные тексты. На одной из них он изображен с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. "Борис уникален - и фантастический лидер Соединенного Королевства. Он войдет в историю как лучший премьер-министр со времен Уинстона Черчилля", - гласит подпись под снимком.

Книга стоит 74,99 доллара, а с подписью экс-президента - 229,99. Издание будет доставлено для продажи в начале следующего месяца. Демократ Джо Байден сменил республиканца Трампа 20 января в Белом доме. Трамп до сих пор не смирился с поражением на президентских выборах и считает себя обманутым в победе. Однако доказательств этому нет. Существуют предположения о том, политик снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Однако 75-летний Трамп пока оставил этот вопрос открытым.