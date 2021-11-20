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20.11.2021 15:04
Рубрика: В мире

Ученые обнаружили особую защиту от COVID-19 у одной категории людей

Текст: Анастасия Селиванова

У медицинских работников в Великобритании, постоянно контактирующих с "ковидными" пациентами, порой вырабатывается особый, не видимый через анализы на антитела иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Nature.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По итогам исследования иммунитета около 60 сотрудников одной британской клиники на уровень антител и скрытых инфекций оказалось, что за четыре месяца их ПЦР-тесты всегда были отрицательными, антител в крови не обнаружено, других признаков вируса - тоже, даже если их коллеги в клинике были заражены COVID-19.

Ученые изучили кровь испытуемых более предметно и обнаружили, что у 20 человек повышена концентрация T-клеток, из них у 19 человек был дополнительный иммунный белок, получивший название IFI27, который теоретически может указывать на то, что ранее организм этих людей уже контактировал с коронавирусом нового типа.

Сейчас предполагается, что иммунитет таких людей настолько быстро реагирует на вирус, что тот даже не может оставить следа, то есть антител. При этом подобная мощная защита вполне могла развиться после контакта медработников с другими, ранее известными человеческими коронавирусами, которые вызывают простуду. Учитывая, что исследование оставляет без ответа еще много вопросов, его продолжат.

Авторы исследования предупреждают, что их предварительные результаты ни в коей мере не говорят о том, что люди после обычной простуды могут быть защищены от коронавируса нового типа. Однако они продолжают исследование, так как рассчитывают, что оно внесет лепту в создание новой вакцины, которая сможет защитить население планеты от широкого спектра коронавирусов.

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