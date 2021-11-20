В центре Гамалеи спрогнозировали, когда закончится четвертая волна COVID-19

Максимальные показатели роста числа заболевших фиксировались в начале ноября, а после длинных нерабочих дней началось сокращение количества случаев COVID-19, выявляемых ежедневно. Назвать точную дату окончания этой волны распространения коронавирусной инфекции невозможно, но если наметившаяся тенденция сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.

"Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию, - пояснил Бутенко. - Сейчас тенденция хорошая. Если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно".

Он также отметил, что развитие эпидситуации во многом зависит от поведения населения, которое должно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и, главное, вакцинироваться и ревакцинироваться. "Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить", - подчеркнул Бутенко.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что доля привитых от COVID-19 в стране превысила 50%. Напомним, что целевой показатель для достижения коллективного иммунитета - 80% вакцинированных и переболевших. При этом специалисты много раз подчеркивали, что получить иммунитет против коронавируса проще и безопаснее, сделав прививку, намного безопаснее из-за непредсказуемости течения COVID-19 при заражении естественным путем.