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20.11.2021 10:02
Рубрика: В мире

В городах США начались бунты после оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу

Текст: Максим Макарычев
В пятницу вечером полиция Портленда объявила бунтом демонстрацию в центре города, которая переросла в массовые беспорядки. Толпа собралась по призыву в соцсетях, протестуя против оправдательного приговора 18-летнему Кайлу Риттенхаусу, убившему двух человек и ранившему еще одного во время беспорядков в округе Кеноша в Висконсине.
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA

Примерно к 20.50 около 200 протестующих собрались в центре Портленда и перекрыли улицы. К 21.00 они выбили окна и повредили двери муниципальных объектов. Как сообщает KOIN TV, в полицейских в этом районе бросали различные предметы. Бунтовщики попытались поджечь Центр правосудия Портленда.

Фото: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Почему Америке снова угрожают массовые беспорядки

Напомним, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в прошлом году полицией в Миннеаполисе в Портленде несколько недель продолжались часто переходившие в погромы акции протеста. Некоторые активисты жаловались на жесткую реакцию полиции.

Тем временем, беспорядки в пятницу вечером начали охватывать всю Америку - от Нью-Йорка до Калифорнии. Группа протестующих собралась возле Barclay's Center в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против приговора суда по делу Риттенхауса, сообщает Fox News. Около тысячи протестующих, подавляющее большинство - афроамериканцы, прошли маршем по Бруклинскому мосту. Мародеры ворвались в магазин Louis Vuitton на Юнион-сквер в Сан-Франциско и опустошили его, что видно на кадрах, размещенных в социальных сетях.

По всей Америке полицейские управления и подразделения Национальной гвардии приведены в состояние повышенной боеготовности.

Напомним, что Кайл Риттенхаус был оправдан судом присяжных в пятницу по обвинению в умышленном убийстве первой степени и четырем другим обвинениям в совершении уголовных преступлений.

Между тем

Как отмечает издание Politico, после ареста Риттенхауса на его имя были сформированы фонды правовой защиты в совокупном объеме в два миллиона долларов, правые комментаторы раскритиковали освещение этого громкого дела в ведущих американских средствах массовой информации. Тем временем в Twitter появились мемы, изображающие Риттенхауса как героя - или даже как "Капитана Америку", были изготовлены футболки с силуэтом Риттенхауса, стреляющего из пистолета, со словами "Не преследуй меня" и "Освободите Кайла". Республиканский член палаты представителей Флориды Мэтт Гаец предложил Риттенхаусу стажировку в конгрессе в случае оправдания. Республиканский стратег Грегг Келлер сказал, что он видит будущее, в котором Риттенхаус станет основным "оратором на консервативных тусовках", где собираются правые активисты.

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