В Италии призвали к вакцинации третьей дозой всего населения

"Нам кажется целесообразным, чтобы в ближайшие месяцы вакцинация была постепенно распространена на всех. Мы располагаем достаточными запасами препаратов, при этом третья доза значительно укрепляет нашу защиту", - указал Магрини.

По его словам, в Италии сейчас рассматривают возможность сократить с шести до пяти месяцев интервал между первым полным циклом вакцинации и введением третьей дозы.

По данным минздрава Италии, третью дозу получили более 3 миллионов человек. К ним пока относятся люди с серьезными проблемами со здоровьем и граждане старше 60 лет. С 1 декабря третью дозу смогут получить все граждане в возрасте 40 лет и старше. Полностью иммунизированы в стране почти 85 процентов населения старше 12 лет, передает ТАСС.