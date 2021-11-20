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20.11.2021 12:42
Рубрика: В мире

В Италии призвали к вакцинации третьей дозой всего населения

Текст: Александр Саможнев
Необходимо распространить на все население прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, заявил в интервью газете La Repubblica генеральный директор Итальянского агентства по лекарствам Никола Магрини.

"Нам кажется целесообразным, чтобы в ближайшие месяцы вакцинация была постепенно распространена на всех. Мы располагаем достаточными запасами препаратов, при этом третья доза значительно укрепляет нашу защиту", - указал Магрини.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, в Италии сейчас рассматривают возможность сократить с шести до пяти месяцев интервал между первым полным циклом вакцинации и введением третьей дозы.

По данным минздрава Италии, третью дозу получили более 3 миллионов человек. К ним пока относятся люди с серьезными проблемами со здоровьем и граждане старше 60 лет. С 1 декабря третью дозу смогут получить все граждане в возрасте 40 лет и старше. Полностью иммунизированы в стране почти 85 процентов населения старше 12 лет, передает ТАСС.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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