В Южной Корее подтвердили новую вспышку птичьего гриппа

Южнокорейские власти подтвердили новую, шестую по счету вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме в городе Начжу на юго-западе страны, сообщает ТАСС.

С ноября 2020 года уничтожили 361 тысячу уток, полтора миллиона кур и 885 тысяч перепелов. Эксперты не исключают, что болезнь распространяется с дикими перелетными птицами.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. За четыре месяца было уничтожено 38 миллионов голов домашней птицы. Это привело к дефициту товара и резкому росту цен.