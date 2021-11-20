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20.11.2021 23:16
Рубрика: В мире

В КНР приступило к работе Государственное антимонопольное управление

18 ноября в Пекине начало функционировать Государственное антимонопольное управление КНР, созданное для усиления антимонопольного надзора в стране, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Выступая на церемонии открытия учреждения, член Госсовета КНР, глава Антимонопольного комитета при Госсовете КНР Ван Юн призвал к совершенствованию системы контроля для создания справедливой рыночной среды. Этот шаг свидетельствует о том, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР придают большое значение антимонопольной деятельности, отметил Ван Юн.

Фото: Getty Images
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Госсовет КНР на днях объявил о назначении заместителя главы Государственного управления по регулированию рынка КНР Гань Линь начальником Государственного антимонопольного управления КНР.

Новое управление расположено в том же здании, что и Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Ван Юн подчеркнул важность усилий по ускорению совершенствования системы антимонопольного контроля и соответствующих правил и положений, нацеленных на поддержание справедливой рыночной среды и оказание поддержки для построения новой архитектоники развития и формирования рыночной системы высокого уровня, а также для содействия высококачественному развитию.

Ван Юн призвал новое учреждение и далее проводить политику добросовестной конкуренции и укреплять надзор и правоохранительную деятельность в областях, связанных с платформенной экономикой, научно-технологическими инновациями, информационной безопасностью и обеспечением народного благосостояния. Он предостерег от всех форм монополии и недобросовестной конкуренции, а также от беспорядочного расширения капитала и призвал приложить все усилия для защиты законных прав и интересов субъектов рынка и потребителей.

Ван Юн также подчеркнул необходимость формирования рыночной среды, благоприятной для честной конкуренции и здорового развития субъектов рынка.

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