В комитете ГД предложили сделать бесплатный проезд для детей до 16 лет

Пока что бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении предоставляется только детям до семи лет. В профильном комитете Госдумы предлагают увеличить планку до 16 лет.

Такой законопроект собирается разработать комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила глава комитета Нина Останина, которую цитирует РИА Новости.

Она объяснила, что депутаты собираются предложить новую - доработанную - версию той инициативы, которая ранее получила отрицательный отзыв правительства. Прежний проект на эту тему был внесен в ГД экс-депутатом Максимом Зайцевым.

"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки", - заявила Останина.

Для этого, по ее словам, комитет запросит регионы на тему расходов, потому что в части этой статистики законопроект Зайцева был не проработан. И с учетом юридических отработок с регионами документ будет внесен в ГД.

Депутат напомнила, что пока что вопрос о возрасте бесплатного проезда на общественном транспорте решают регионы. "А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета", - подчеркнула глава комитета.

На данный момент в федеральном законодательстве не допускается высаживать лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.