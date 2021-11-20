В Париже два человека ранены после применения полицией слезоточивого газа

По меньшей мере два человека получили ранения после применения полицией слезоточивого газа и дубинок во время манифестации "желтых жилетов" в Париже, сообщает радиостанция Sputnik.

Движение "желтые жилеты" провело митинг в столице Франции, чтобы отметить три года с момента своего создания. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения с полицией.

К маршу присоединились противники санитарных пропусков. Ситуация была напряженной с самого начала. Толпа проявляла агрессивность, люди разбирали мусорные баки, бросали бутылки, банки и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов.

Вандалы поджигали мусор и деревянные ящики для хранения фруктов на закрытом рынке на бульваре Венсан-Орьоль. В нескольких местах вспыхнули небольшие пожары, на борьбу с которыми были направлены пожарные бригады.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на газ. Затем движение включило в список целый ряд социальных и политических требований.