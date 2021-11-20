Валентина Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с 75-летием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично поздравила патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием.

"Благодаря Вам Россия стала страной, хранящей свои традиционные ценности", - приводит слова Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Спикер СФ подчеркнула большую работу, которую проделал для этого патриарх Кирилл за годы его служения, напомнила о восстановлении и строительстве церквей, создании новых епархий, открытии приходов.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что предстоятель РПЦ многое сделал для отстаивания позиций православия во всем мире.

Спикер высказала ему благодарность за сотрудничество с Советом Федерации, в рамках которого проходят Рождественские парламентские встречи.

В ответном слове патриарх Московский и всея Руси отметил, что с Матвиенко у него сложились добрые, доверительные отношения еще во время работы на предыдущих постах. "Страна наша стала именно такой, какой мы ее хотели видеть в то время - страна свободная, страна развитая, с высокой культурой, с хорошей перспективой в области экономики. Но, самое главное, страна, сохранившая самоё себя, свою идентичность", - подчеркнул он.