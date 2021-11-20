Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором "Сириуса"

Новости

Умные книги бесплатно скачали 5 миллионов раз 12:30
Абоненты "Мегафона" в Москве столкнулись со сложностями при оплате парковки 11:52
УАЗ рассказал о новой концепции развития. Компания готова к альянсу 11:36
Премьер Британии не исключил возможности бойкота Олимпиады в Пекине 11:16
Власти Москвы готовы увековечить память Валерия Гаркалина 11:15
Названа причина смерти Валерия Гаркалина 11:04
Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира 10:55
Названы главные цели системы С-550 10:29
Тишковец: В Москве преждевременно сформировался снежный покров 10:04
В центре Москвы изменилась схема движения транспорта 09:53
В комитете ГД предложили сделать бесплатный проезд для детей до 16 лет 09:41
Посольство РФ рассчитывает, что США повлияют на Украину 08:33
Песков: Глобальное потепление может принести выгоду России 08:30
Один из самых разыскиваемых беглых преступников США найден мертвым 08:14
Инфекционисты сравнили последствия гриппа и коронавируса 08:00
В Нижегородской области двухэтажный автобус улетел в кювет 07:45
Эксперт назвал риски при покупках товаров под брендами торговых сетей 07:44
Специалист объяснила важность обследования после перенесенного COVID-19 06:23
В Центре имени Гамалеи рассказали, когда в РФ спадет волна COVID-19 06:05
В США присяжные оправдали убившего двух человек подростка 05:45
С севшего на мель в Приморье судна откачали 95 тонн топлива 04:45
Пилот погиб в результате инцидента с самолетами Т-38С Talon на базе ВВС США 04:40
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 04:15
Несколько человек пострадали в ходе беспорядков в Роттердаме 03:37
Лечащий врач рекомендовал Байдену пройти дополнительное медобследование 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
20.11.2021 12:15
Рубрика: Общество

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором "Сириуса"

Текст: Мария Агранович

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями.

Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего

Так, дополнительные полномочия появились у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Теперь он курирует АНО "Национальные приоритеты, а также образовательный фонд "Талант и успех", учрежденный в 2014 году для поддержки одаренных детей.

Кроме того, Чернышенко будет обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является одноименный образовательный центр.

Комментарий

Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики:

- За несколько лет своего существования "Сириус" стал площадкой для реализации инновационных практик ближайшего будущего, научно-технологическим и образовательным центром. Здесь открываются новые возможности для развития и самореализации талантливой молодежи, которая приезжает сюда из всех регионов России. Человеческий капитал даже важнее финансового. Ребятам, которые приобретают новые знания и навыки, предстоит придумывать и создавать наше будущее.

В России прошла образовательная акция "Урок цифры"

Для меня очевидно, что такое мощное интеллектуальное, технологическое, передовое образовательное учреждение требует к себе самого пристального внимания. Назначение заместителя председателя правительства Российской Федерации куратором "Сириуса" станет для этого флагманского образовательного центра новым этапом. Учитывая кураторство Дмитрием Николаевичем в правительстве самого широкого круга вопросов, имеющих непосредственное отношение к развитию человеческого капитала - образования, науки, цифровой экономики, инноваций, спорта, туризма и культуры уверен, что федеральная территория "Сириус" будет развиваться комплексно и продвинется на качественно новый уровень. Это укрепит статус "Сириуса" как важнейшего центра по развитию человеческого капитала и увеличит количество инновационных решений для нужд завтрашнего дня.

Общество Образование

Главное сегодня

В центре Гамалеи спрогнозировали, когда закончится четвертая волна COVID-19
Володин оценил резолюцию Конгресса США о непризнании Путина президентом
В Нижегородской области двухэтажный автобус улетел в кювет
За сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах
Врач выдал заключение о возможности исполнения Байденом своих обязанностей
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ