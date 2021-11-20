Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором "Сириуса"

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями.

Так, дополнительные полномочия появились у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Теперь он курирует АНО "Национальные приоритеты, а также образовательный фонд "Талант и успех", учрежденный в 2014 году для поддержки одаренных детей.

Кроме того, Чернышенко будет обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является одноименный образовательный центр.

Комментарий

Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики:

- За несколько лет своего существования "Сириус" стал площадкой для реализации инновационных практик ближайшего будущего, научно-технологическим и образовательным центром. Здесь открываются новые возможности для развития и самореализации талантливой молодежи, которая приезжает сюда из всех регионов России. Человеческий капитал даже важнее финансового. Ребятам, которые приобретают новые знания и навыки, предстоит придумывать и создавать наше будущее.

Для меня очевидно, что такое мощное интеллектуальное, технологическое, передовое образовательное учреждение требует к себе самого пристального внимания. Назначение заместителя председателя правительства Российской Федерации куратором "Сириуса" станет для этого флагманского образовательного центра новым этапом. Учитывая кураторство Дмитрием Николаевичем в правительстве самого широкого круга вопросов, имеющих непосредственное отношение к развитию человеческого капитала - образования, науки, цифровой экономики, инноваций, спорта, туризма и культуры уверен, что федеральная территория "Сириус" будет развиваться комплексно и продвинется на качественно новый уровень. Это укрепит статус "Сириуса" как важнейшего центра по развитию человеческого капитала и увеличит количество инновационных решений для нужд завтрашнего дня.