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20.11.2021 17:11
Рубрика: В мире

Видео: Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного автомобиля в США

Текст: Александр Саможнев

Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного инкассаторского автомобиля после случайного открытия задней двери на шоссе № 5 в Карлсбаде, штат Калифорния. Движение было заблокировано водителями, которые стали собирать разлетевшиеся купюры, сообщает новостной портал news.yahoo.com.

Фото: https://turquesanews.mx/
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"Одна из дверей открылась, и из нее выпало несколько мешков с деньгами. Некоторые из них разорвались, и наличные были разбросаны по всем полосам", - пояснил ситуацию офицер полиции Кертис Мартин в интервью местному телеканалу KNSD.

По его словам, правоохранительные органы призывают всех вернуть купюры во избежание неприятностей. Полиция получила видеозаписи с лицами и номерами автомобилей людей, которые были на месте происшествия. Двое подозреваемых, забравших часть наличных, уже задержаны.

В мире США РГ-Видео

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