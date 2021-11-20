Видео: Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного автомобиля в США

Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного инкассаторского автомобиля после случайного открытия задней двери на шоссе № 5 в Карлсбаде, штат Калифорния. Движение было заблокировано водителями, которые стали собирать разлетевшиеся купюры, сообщает новостной портал news.yahoo.com.

"Одна из дверей открылась, и из нее выпало несколько мешков с деньгами. Некоторые из них разорвались, и наличные были разбросаны по всем полосам", - пояснил ситуацию офицер полиции Кертис Мартин в интервью местному телеканалу KNSD.

По его словам, правоохранительные органы призывают всех вернуть купюры во избежание неприятностей. Полиция получила видеозаписи с лицами и номерами автомобилей людей, которые были на месте происшествия. Двое подозреваемых, забравших часть наличных, уже задержаны.