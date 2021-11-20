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20.11.2021 09:23
Рубрика: Власть

Володин оценил резолюцию Конгресса США о непризнании Путина президентом

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию конгрессменов США с предложением не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Он считает, что это доказывает правильность выбора, который сделал российский народ.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны", - заявил он в своем Telegram-канале, призвав не вмешиваться в российские выборы.

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Подобная резолюция, по его оценке, в очередной раз говорит о том, что "США не хотят сильной России, боятся до истерики".

"Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", - пояснил Володин.

Он назвал совершенно очевидным, что Владимир Путин - преимущество России. "Удары, направленные в его адрес, - это удары по нашей стране с целью ослабить ее", - подчеркнул спикер.

"Те, кто сегодня принимает резолюции, вчера восторгались Горбачевым, аплодировали Ельцину, - добавил Володин. - Но мы хорошо помним, что происходило со страной в то время".

Он констатировал, что если бы Россия была слабой, а президентом могли управлять из-за океана, то не звучали бы угрозы и заявления о непризнании выборов.

Поэтому такие заявления, по оценке председателя ГД, - "лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина".

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