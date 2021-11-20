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20.11.2021 16:22
Рубрика: В мире

WSJ: Путин заставил мир жить по своим правилам

Текст: Александр Саможнев

Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия является слабым государством, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Jornal.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По оценкам авторов статьи Юджина Румера и Эндрю С. Вайса, за время своего президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях. Российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.

"Президент России пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене", - указывает WSJ. Кроме того, авторы статьи отмечают, что Путин овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его условиях.

С ростом взаимодействия Североатлантического альянса и Киева в Москве стали воспринимать Украину как нечто вроде "авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией", говорится в статье. Журналисты напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования Путина на Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству и пообещали Украине и Грузии членство в альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.

Между тем издание продолжило спекуляции на тему якобы концентрации российских войск на границе с Украиной. Вновь был вброшен тезис о том, что Запад опасается возможного "вторжения" на Украину. В этой связи Москва не раз заявляла, что никому не угрожает, а подобные измышления используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что войска перемещаются в пределах территории страны и на свое усмотрение. Это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В мире США Президент Международные организации НАТО Россия и НАТО

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