За сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,5% без клинических проявлений
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3239
- 2 Санкт-Петербург 2637
- 3 Московская область 1885
- 4 Самарская область 1762
- 5 Краснодарский край 997
- 6 Республика Крым 886
- 7 Нижегородская область 779
- 8 Свердловская область 749
- 9 Воронежская область 745
- 10 Красноярский край 703
- 11 Пермский край 696
- 12 Республика Башкортостан 679
- 13 Ростовская область 654
- 14 Саратовская область 633
- 15 Челябинская область 606
- 16 Иркутская область 598
- 17 Омская область 595
- 18 Хабаровский край 576
- 19 Смоленская область 572
- 20 Алтайский край 534
- 21 Ставропольский край 525
- 22 Ульяновская область 497
- 23 Волгоградская область 466
- 24 Архангельская область 441
- 25 Брянская область 438
- 26 Ленинградская область 425
- 27 Приморский край 423
- 28 Вологодская область 409
- 29 Липецкая область 400
- 30 Пензенская область 394
- 31 Кемеровская область 393
- 32 Новосибирская область 392
- 33 Тверская область 387
- 34 Оренбургская область 382
- 35 Калининградская область 379
- 36 Удмуртская Республика 377
- 37 Республика Коми 366
- 38 Забайкальский край 365
- 39 Белгородская область 346
- 40 Курская область 345
- 41 Орловская область 340
- 42 Севастополь 338
- 43 Новгородская область 335
- 44 Тюменская область 333
- 45 Владимирская область 317
- 46 Республика Карелия 293
- 47 Томская область 290
- 48 Ярославская область 286
- 49 Псковская область 282
- 50 Республика Саха (Якутия) 279
- 51 Республика Татарстан 265
- 52 Астраханская область 264
- 53 Кировская область 264
- 54 Тульская область 263
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 260
- 56 Рязанская область 258
- 57 Республика Бурятия 247
- 58 Мурманская область 240
- 59 Амурская область 236
- 60 Ивановская область 223
- 61 Курганская область 212
- 62 Тамбовская область 212
- 63 Калужская область 210
- 64 Костромская область 198
- 65 Республика Хакасия 186
- 66 Республика Дагестан 186
- 67 Республика Чувашия 170
- 68 Республика Мордовия 163
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142
- 70 Республика Марий Эл 126
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 124
- 72 Чеченская Республика 112
- 73 Республика Адыгея 100
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 98
- 75 Сахалинская область 95
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 77 Республика Ингушетия 87
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Алтай 49
- 80 Камчатский край 48
- 81 Еврейская автономная область 43
- 82 Магаданская область 39
- 83 Республика Калмыкия 33
- 84 Чукотский автономный округ 25
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 294 188 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,1%
- 2. Москва 0,17%
- 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 254 смерти
- Москва 93
- Санкт-Петербург 75
- Краснодарский край 72
- Московская область 61
- Нижегородская область 40
- Ростовская область 39
- Ставропольский край 39
- Пермский край 38
- Волгоградская область 37
- Свердловская область 37
- Республика Башкортостан 31
- Красноярский край 31
- Самарская область 30
- Челябинская область 30
- Иркутская область 29
- Алтайский край 27
- Воронежская область 23
- Республика Крым 22
- Пензенская область 22
- Саратовская область 22
- Рязанская область 19
- Республика Чувашия 19
- Оренбургская область 19
- Вологодская область 16
- Новосибирская область 16
- Брянская область 15
- Республика Коми 15
- Тульская область 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 14
- Омская область 14
- Тверская область 13
- Белгородская область 12
- Липецкая область 12
- Ульяновская область 12
- Республика Хакасия 12
- Республика Саха (Якутия) 12
- Ивановская область 10
- Тамбовская область 10
- Севастополь 10
- Удмуртская Республика 10
- Забайкальский край 10
- Республика Татарстан 9
- Тюменская область 9
- Орловская область 8
- Смоленская область 8
- Архангельская область 8
- Калининградская область 8
- Мурманская область 8
- Владимирская область 7
- Калужская область 7
- Ярославская область 7
- Астраханская область 7
- Курганская область 7
- Курская область 6
- Республика Мордовия 6
- Республика Бурятия 6
- Хабаровский край 6
- Псковская область 5
- Республика Дагестан 5
- Приморский край 5
- Республика Карелия 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Ленинградская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Амурская область 2
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 262 843 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 172 человека
- Москва 6487
- Санкт-Петербург 4177
- Московская область 1937
- Краснодарский край 1254
- Самарская область 988
- Республика Крым 885
- Ульяновская область 783
- Пермский край 707
- Красноярский край 699
- Челябинская область 688
- Республика Башкортостан 633
- Ростовская область 614
- Омская область 602
- Алтайский край 538
- Свердловская область 493
- Саратовская область 483
- Архангельская область 474
- Севастополь 455
- Ленинградская область 447
- Нижегородская область 443
- Брянская область 442
- Республика Татарстан 435
- Калининградская область 421
- Республика Хакасия 398
- Ставропольский край 381
- Вологодская область 380
- Тверская область 378
- Республика Саха (Якутия) 363
- Иркутская область 357
- Удмуртская Республика 356
- Волгоградская область 349
- Белгородская область 337
- Хабаровский край 322
- Приморский край 307
- Мурманская область 291
- Оренбургская область 291
- Республика Карелия 289
- Забайкальский край 289
- Смоленская область 287
- Кемеровская область 258
- Тульская область 255
- Псковская область 252
- Астраханская область 244
- Липецкая область 243
- Пензенская область 243
- Республика Бурятия 230
- Воронежская область 212
- Калужская область 210
- Ивановская область 191
- Ханты-Мансийский автономный округ 172
- Республика Дагестан 168
- Курская область 167
- Тюменская область 158
- Орловская область 156
- Новгородская область 152
- Кировская область 152
- Костромская область 147
- Республика Чувашия 147
- Новосибирская область 139
- Республика Коми 130
- Ярославская область 129
- Республика Мордовия 122
- Чеченская Республика 113
- Тамбовская область 106
- Кабардино-Балкарская Республика 104
- Владимирская область 98
- Курганская область 92
- Рязанская область 90
- Ямало-Ненецкий автономный округ 87
- Республика Северная Осетия - Алания 72
- Сахалинская область 71
- Республика Адыгея 67
- Республика Ингушетия 66
- Республика Тыва 58
- Республика Марий Эл 56
- Амурская область 55
- Еврейская автономная область 51
- Республика Алтай 48
- Магаданская область 42
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Калмыкия 36
- Томская область 36
- Камчатский край 23
- Чукотский автономный округ 19
- Ненецкий автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 992 426