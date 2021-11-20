За сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,5% без клинических проявлений

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3239

2 Санкт-Петербург 2637

3 Московская область 1885

4 Самарская область 1762

5 Краснодарский край 997

6 Республика Крым 886

7 Нижегородская область 779

8 Свердловская область 749

9 Воронежская область 745

10 Красноярский край 703

11 Пермский край 696

12 Республика Башкортостан 679

13 Ростовская область 654

14 Саратовская область 633

15 Челябинская область 606

16 Иркутская область 598

17 Омская область 595

18 Хабаровский край 576

19 Смоленская область 572

20 Алтайский край 534

21 Ставропольский край 525

22 Ульяновская область 497

23 Волгоградская область 466

24 Архангельская область 441

25 Брянская область 438

26 Ленинградская область 425

27 Приморский край 423

28 Вологодская область 409

29 Липецкая область 400

30 Пензенская область 394

31 Кемеровская область 393

32 Новосибирская область 392

33 Тверская область 387

34 Оренбургская область 382

35 Калининградская область 379

36 Удмуртская Республика 377

37 Республика Коми 366

38 Забайкальский край 365

39 Белгородская область 346

40 Курская область 345

41 Орловская область 340

42 Севастополь 338

43 Новгородская область 335

44 Тюменская область 333

45 Владимирская область 317

46 Республика Карелия 293

47 Томская область 290

48 Ярославская область 286

49 Псковская область 282

50 Республика Саха (Якутия) 279

51 Республика Татарстан 265

52 Астраханская область 264

53 Кировская область 264

54 Тульская область 263

55 Ханты-Мансийский автономный округ 260

56 Рязанская область 258

57 Республика Бурятия 247

58 Мурманская область 240

59 Амурская область 236

60 Ивановская область 223

61 Курганская область 212

62 Тамбовская область 212

63 Калужская область 210

64 Костромская область 198

65 Республика Хакасия 186

66 Республика Дагестан 186

67 Республика Чувашия 170

68 Республика Мордовия 163

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142

70 Республика Марий Эл 126

71 Кабардино-Балкарская Республика 124

72 Чеченская Республика 112

73 Республика Адыгея 100

74 Республика Северная Осетия-Алания 98

75 Сахалинская область 95

76 Карачаево-Черкесская Республика 88

77 Республика Ингушетия 87

78 Республика Тыва 70

79 Республика Алтай 49

80 Камчатский край 48

81 Еврейская автономная область 43

82 Магаданская область 39

83 Республика Калмыкия 33

84 Чукотский автономный округ 25

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 294 188 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,1%

2. Москва 0,17%

3. Республика Алтай 0,2% За последние сутки подтверждено 1 254 смерти Москва 93

Санкт-Петербург 75

Краснодарский край 72

Московская область 61

Нижегородская область 40

Ростовская область 39

Ставропольский край 39

Пермский край 38

Волгоградская область 37

Свердловская область 37

Республика Башкортостан 31

Красноярский край 31

Самарская область 30

Челябинская область 30

Иркутская область 29

Алтайский край 27

Воронежская область 23

Республика Крым 22

Пензенская область 22

Саратовская область 22

Рязанская область 19

Республика Чувашия 19

Оренбургская область 19

Вологодская область 16

Новосибирская область 16

Брянская область 15

Республика Коми 15

Тульская область 14

Ханты-Мансийский автономный округ 14

Омская область 14

Тверская область 13

Белгородская область 12

Липецкая область 12

Ульяновская область 12

Республика Хакасия 12

Республика Саха (Якутия) 12

Ивановская область 10

Тамбовская область 10

Севастополь 10

Удмуртская Республика 10

Забайкальский край 10

Республика Татарстан 9

Тюменская область 9

Орловская область 8

Смоленская область 8

Архангельская область 8

Калининградская область 8

Мурманская область 8

Владимирская область 7

Калужская область 7

Ярославская область 7

Астраханская область 7

Курганская область 7

Курская область 6

Республика Мордовия 6

Республика Бурятия 6

Хабаровский край 6

Псковская область 5

Республика Дагестан 5

Приморский край 5

Республика Карелия 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Ленинградская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Марий Эл 3

Сахалинская область 3

Костромская область 2

Республика Ингушетия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Чеченская Республика 2

Кировская область 2

Амурская область 2

Республика Алтай 1

Республика Тыва 1

Камчатский край 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 262 843 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 172 человека Москва 6487

Санкт-Петербург 4177

Московская область 1937

Краснодарский край 1254

Самарская область 988

Республика Крым 885

Ульяновская область 783

Пермский край 707

Красноярский край 699

Челябинская область 688

Республика Башкортостан 633

Ростовская область 614

Омская область 602

Алтайский край 538

Свердловская область 493

Саратовская область 483

Архангельская область 474

Севастополь 455

Ленинградская область 447

Нижегородская область 443

Брянская область 442

Республика Татарстан 435

Калининградская область 421

Республика Хакасия 398

Ставропольский край 381

Вологодская область 380

Тверская область 378

Республика Саха (Якутия) 363

Иркутская область 357

Удмуртская Республика 356

Волгоградская область 349

Белгородская область 337

Хабаровский край 322

Приморский край 307

Мурманская область 291

Оренбургская область 291

Республика Карелия 289

Забайкальский край 289

Смоленская область 287

Кемеровская область 258

Тульская область 255

Псковская область 252

Астраханская область 244

Липецкая область 243

Пензенская область 243

Республика Бурятия 230

Воронежская область 212

Калужская область 210

Ивановская область 191

Ханты-Мансийский автономный округ 172

Республика Дагестан 168

Курская область 167

Тюменская область 158

Орловская область 156

Новгородская область 152

Кировская область 152

Костромская область 147

Республика Чувашия 147

Новосибирская область 139

Республика Коми 130

Ярославская область 129

Республика Мордовия 122

Чеченская Республика 113

Тамбовская область 106

Кабардино-Балкарская Республика 104

Владимирская область 98

Курганская область 92

Рязанская область 90

Ямало-Ненецкий автономный округ 87

Республика Северная Осетия - Алания 72

Сахалинская область 71

Республика Адыгея 67

Республика Ингушетия 66

Республика Тыва 58

Республика Марий Эл 56

Амурская область 55

Еврейская автономная область 51

Республика Алтай 48

Магаданская область 42

Карачаево-Черкесская Республика 38

Республика Калмыкия 36

Томская область 36

Камчатский край 23

Чукотский автономный округ 19

Ненецкий автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 992 426