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20.11.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 37 120 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,5% без клинических проявлений
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3239
  • 2 Санкт-Петербург 2637
  • 3 Московская область 1885
  • 4 Самарская область 1762
  • 5 Краснодарский край 997
  • 6 Республика Крым 886
  • 7 Нижегородская область 779
  • 8 Свердловская область 749
  • 9 Воронежская область 745
  • 10 Красноярский край 703
  • 11 Пермский край 696
  • 12 Республика Башкортостан 679
  • 13 Ростовская область 654
  • 14 Саратовская область 633
  • 15 Челябинская область 606
  • 16 Иркутская область 598
  • 17 Омская область 595
  • 18 Хабаровский край 576
  • 19 Смоленская область 572
  • 20 Алтайский край 534
  • 21 Ставропольский край 525
  • 22 Ульяновская область 497
  • 23 Волгоградская область 466
  • 24 Архангельская область 441
  • 25 Брянская область 438
  • 26 Ленинградская область 425
  • 27 Приморский край 423
  • 28 Вологодская область 409
  • 29 Липецкая область 400
  • 30 Пензенская область 394
  • 31 Кемеровская область 393
  • 32 Новосибирская область 392
  • 33 Тверская область 387
  • 34 Оренбургская область 382
  • 35 Калининградская область 379
  • 36 Удмуртская Республика 377
  • 37 Республика Коми 366
  • 38 Забайкальский край 365
  • 39 Белгородская область 346
  • 40 Курская область 345
  • 41 Орловская область 340
  • 42 Севастополь 338
  • 43 Новгородская область 335
  • 44 Тюменская область 333
  • 45 Владимирская область 317
  • 46 Республика Карелия 293
  • 47 Томская область 290
  • 48 Ярославская область 286
  • 49 Псковская область 282
  • 50 Республика Саха (Якутия) 279
  • 51 Республика Татарстан 265
  • 52 Астраханская область 264
  • 53 Кировская область 264
  • 54 Тульская область 263
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 260
  • 56 Рязанская область 258
  • 57 Республика Бурятия 247
  • 58 Мурманская область 240
  • 59 Амурская область 236
  • 60 Ивановская область 223
  • 61 Курганская область 212
  • 62 Тамбовская область 212
  • 63 Калужская область 210
  • 64 Костромская область 198
  • 65 Республика Хакасия 186
  • 66 Республика Дагестан 186
  • 67 Республика Чувашия 170
  • 68 Республика Мордовия 163
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142
  • 70 Республика Марий Эл 126
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 124
  • 72 Чеченская Республика 112
  • 73 Республика Адыгея 100
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 98
  • 75 Сахалинская область 95
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 77 Республика Ингушетия 87
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Алтай 49
  • 80 Камчатский край 48
  • 81 Еврейская автономная область 43
  • 82 Магаданская область 39
  • 83 Республика Калмыкия 33
  • 84 Чукотский автономный округ 25
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 294 188 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,1%
  • 2. Москва 0,17%
  • 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 254 смерти
  • Москва 93
  • Санкт-Петербург 75
  • Краснодарский край 72
  • Московская область 61
  • Нижегородская область 40
  • Ростовская область 39
  • Ставропольский край 39
  • Пермский край 38
  • Волгоградская область 37
  • Свердловская область 37
  • Республика Башкортостан 31
  • Красноярский край 31
  • Самарская область 30
  • Челябинская область 30
  • Иркутская область 29
  • Алтайский край 27
  • Воронежская область 23
  • Республика Крым 22
  • Пензенская область 22
  • Саратовская область 22
  • Рязанская область 19
  • Республика Чувашия 19
  • Оренбургская область 19
  • Вологодская область 16
  • Новосибирская область 16
  • Брянская область 15
  • Республика Коми 15
  • Тульская область 14
  • Ханты-Мансийский автономный округ 14
  • Омская область 14
  • Тверская область 13
  • Белгородская область 12
  • Липецкая область 12
  • Ульяновская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Республика Саха (Якутия) 12
  • Ивановская область 10
  • Тамбовская область 10
  • Севастополь 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Забайкальский край 10
  • Республика Татарстан 9
  • Тюменская область 9
  • Орловская область 8
  • Смоленская область 8
  • Архангельская область 8
  • Калининградская область 8
  • Мурманская область 8
  • Владимирская область 7
  • Калужская область 7
  • Ярославская область 7
  • Астраханская область 7
  • Курганская область 7
  • Курская область 6
  • Республика Мордовия 6
  • Республика Бурятия 6
  • Хабаровский край 6
  • Псковская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Приморский край 5
  • Республика Карелия 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Ленинградская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Сахалинская область 3
  • Костромская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Чеченская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Амурская область 2
  • Республика Алтай 1
  • Республика Тыва 1
  • Камчатский край 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 262 843 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 172 человека
  • Москва 6487
  • Санкт-Петербург 4177
  • Московская область 1937
  • Краснодарский край 1254
  • Самарская область 988
  • Республика Крым 885
  • Ульяновская область 783
  • Пермский край 707
  • Красноярский край 699
  • Челябинская область 688
  • Республика Башкортостан 633
  • Ростовская область 614
  • Омская область 602
  • Алтайский край 538
  • Свердловская область 493
  • Саратовская область 483
  • Архангельская область 474
  • Севастополь 455
  • Ленинградская область 447
  • Нижегородская область 443
  • Брянская область 442
  • Республика Татарстан 435
  • Калининградская область 421
  • Республика Хакасия 398
  • Ставропольский край 381
  • Вологодская область 380
  • Тверская область 378
  • Республика Саха (Якутия) 363
  • Иркутская область 357
  • Удмуртская Республика 356
  • Волгоградская область 349
  • Белгородская область 337
  • Хабаровский край 322
  • Приморский край 307
  • Мурманская область 291
  • Оренбургская область 291
  • Республика Карелия 289
  • Забайкальский край 289
  • Смоленская область 287
  • Кемеровская область 258
  • Тульская область 255
  • Псковская область 252
  • Астраханская область 244
  • Липецкая область 243
  • Пензенская область 243
  • Республика Бурятия 230
  • Воронежская область 212
  • Калужская область 210
  • Ивановская область 191
  • Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • Республика Дагестан 168
  • Курская область 167
  • Тюменская область 158
  • Орловская область 156
  • Новгородская область 152
  • Кировская область 152
  • Костромская область 147
  • Республика Чувашия 147
  • Новосибирская область 139
  • Республика Коми 130
  • Ярославская область 129
  • Республика Мордовия 122
  • Чеченская Республика 113
  • Тамбовская область 106
  • Кабардино-Балкарская Республика 104
  • Владимирская область 98
  • Курганская область 92
  • Рязанская область 90
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 87
  • Республика Северная Осетия - Алания 72
  • Сахалинская область 71
  • Республика Адыгея 67
  • Республика Ингушетия 66
  • Республика Тыва 58
  • Республика Марий Эл 56
  • Амурская область 55
  • Еврейская автономная область 51
  • Республика Алтай 48
  • Магаданская область 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 38
  • Республика Калмыкия 36
  • Томская область 36
  • Камчатский край 23
  • Чукотский автономный округ 19
  • Ненецкий автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 992 426

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