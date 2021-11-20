Захарова назвала положительные примеры взаимодействия с США

У США и России остается много нерешенных проблем, но переговоры идут и есть положительные примеры такого взаимодействия, например, проект резолюции Генассамблеи ООН по информационной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, с Вашингтоном остается нерешенным глобальный визовый вопрос. Причем эта проблема была спровоцирована американскими партнерами. ​​. Вместе с тем идут переговоры по стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример. "Предлагаю смотреть и видеть картину объективно", - отметила Захарова в эфире "Радио России".

В числе положительных примеров взамодействия официальный представитель МИД РФ назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.

Еще пару месяцев назад никто бы не поверил, что Москва и Вашингтон вместе предложат мировому сообществу такой программный документ, заключила Захарова.

Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, 3 ноября поддержал проект российско-американской резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ), передает РИА Новости.