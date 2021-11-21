Новости

Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 23:16
В Москву идет сильное похолодание 23:06
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 22:43
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 22:22
Умерла актриса Нина Русланова 22:10
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 22:06
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21:57
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21:50
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21:36
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 20:50
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 20:38
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 20:16
Кошечкин установил уникальное достижение в отечественном хоккее 20:13
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1" 19:25
Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 18:50
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 18:47
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 18:45
Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского 18:31
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года 17:24
Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 17:16
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем 16:24
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 16:06
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Путин встретится с Вучичем и Аббасом 15:33
В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
21.11.2021 22:06
Рубрика: Власть

1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот"

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 69 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 43,9 тыс. человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 147,8 тыс. человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 664 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 645 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Десять заболевших лечат гражданские медики. Еще чуть более тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У пяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 54 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 231 человека.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 332 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Командование сухопутных сил США запретило повышать непривитых военных

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30 тыс. пациентов, из которых свыше 11,1 тыс. гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 346 849 человек, сообщили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин решил проверить на себе назальную вакцину от коронавируса
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров