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Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года

Новости
    21.11.2021, 15:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 43-м году жизни скончался российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила подруга артиста Елена Володина.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" - написала она. Причину смерти не называя.

Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2003-м окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, в 2019-м - Школу актерского мастерства "Артанде".

На экранах дебютировал в 2018-м в остросюжетной многосерийной мелодраме "Ласточка", "Тренер" Козловского, "Воронины", "Ищейка", "Капкан для монстра", "Спасская", "Формула жизни", другие.

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