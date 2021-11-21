Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года

На 43-м году жизни скончался российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила подруга артиста Елена Володина.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" - написала она. Причину смерти не называя.

Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2003-м окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, в 2019-м - Школу актерского мастерства "Артанде".

На экранах дебютировал в 2018-м в остросюжетной многосерийной мелодраме "Ласточка", "Тренер" Козловского, "Воронины", "Ищейка", "Капкан для монстра", "Спасская", "Формула жизни", другие.