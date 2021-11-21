Что предложит 55-й Фестиваль японского кино

23 декабря на Москву обрушится 55-фестиваль японского кино, в рамках которого вниманию зрителей будут предложены 16 картин самых разных направлений, начиная от традиционных исторических картин и не менее хрестоматийных романтических драм до молодежного кино, вездесущего аниме и произведений в жанре научной фантастики.

"Кулинарной книге посвящается" перенесет зрителей назад во времени и познакомит с деревянной Осакой начала девятнадцатого века, в которой обитают две девушки, которые пообещали друг другу навсегда быть вместе, но были вынуждены расстаться. Мио становится шеф-поваром, грустит по другу из детства, еще не зная о том, при каких обстоятельствах ей будет суждено увидеть некогда милые черты. "Профессия: бэнси" сделает шаг длиною в столетие - и досужий наблюдатель окажется в начале двадцатого века, эпоху расцвета немого кино, которое немыслимо без "бэнси", человека, сопровождающего киноряд своими комментариями. "Под открытым небом" расскажет о не менее традиционном, но уже современном представителе японского общества, якудза, вышедшем на свободу. Он пытается поймать свое прошлое, расталкивая локтями всех, кто составляет его настоящее.

Обещанная фантастика настигнет в ленте "Как-то раз я умер" - как окажется, идея умереть на два дня, а потом воспрять может закончиться превращением в призрака. Нечто похожее, но уже связанное с переселением душ и выполнением чужих обязательств, произойдет в музыкальном фильме "30 минут до прощания", а в "Отделе фантастического маркетинга корпорации Маэда" просто и со вкусом приступят к строительству ангара для легендарного боевого робота. Следующим витком засилья машин становится "Крах искусственного интеллекта", в котором игрушка выходит из-под контроля и начинает решать, кому из живущих жить, а кому - умереть. Где-то рядом разместился детективный триллер "Украденная личность" от режиссера японской версии "Звонка".

"Ночь по ту сторону треугольного окна" апеллирует к богатой японской демонологии - работник книжного магазина разглядел в себе способность взаимодействовать с духами умерших, что потенциально делает возможным раскрытие убийств. Но не все так радужно, было бы куда проще, если бы жертвы не несли на себе проклятья. "Фильм этого лета" начинается как школьный творческий проект, но постепенно также приобретает черты взаимодействия с потусторонним, из ниоткуда появляется гость из будущего, который вдобавок почему-то идеально подходит на роль самурая…. Куда более умиротворяющей является другая картина на тему мистики - "Пока кофе не остыл". В ней рассказывается о семейном кафе, в которой есть особый столик - сев за него, можно попасть в прошлое, но совсем ненадолго - пока не остынет заказанная чашка кофе.

Студенческий роман вполне наподобие служебного развернется в фильме "Лжец × лжец", семейные отношения во всей своей многогранности проявят себя в "Обыкновенной ночи", а счастьем пусть даже и одинокого отцовства повеет от трогательной драмы "Шаг".

Ценителям анимации придется по душе живописный и крайне детально выписанный "Пупелль из города дымоходов" производства аниме-студии STUDIO4°C, в котором мальчик Любиччи из города с тысячами дымоходов и густым смогом тщится реализовать свою давнюю мечту, увидеть звезды, пока наконец события не складываются совершенно волшебным образом - и Любиччи отправляется в путешествие. По соседству располагается "Анимация Такэси Ясиро", сборник из четырех оригинальных короткометражных кукольных историй режиссера, включая европейскую премьеру "Лисёнка Гона".