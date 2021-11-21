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21.11.2021 21:35
Рубрика: Общество

Для самогонщиков предложили ввести госрегулирование

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
На фоне отравлений нелегальным алкоголем в России предлагают ввести учет продаж самогонных аппаратов. Правда, эксперты говорят, что сейчас самогон - далеко не всегда дешевое пойло, а больше хобби для состоятельных людей.
Купить самогонный аппарат в магазине товаров для дома может даже ребенок - никаких запретов и ограничений в России нет. Фото: Веленгурин Владимир/ "Комсомольская правда" Купить самогонный аппарат в магазине товаров для дома может даже ребенок - никаких запретов и ограничений в России нет. Фото: Веленгурин Владимир/ "Комсомольская правда"
Купить самогонный аппарат в магазине товаров для дома может даже ребенок - никаких запретов и ограничений в России нет. Фото: Веленгурин Владимир/ "Комсомольская правда"

На самогон в России приходится 16-20% от общего объема потребления алкоголя - в стране производится около 20 млн литров этого напитка. При этом для личного потребления гонят лишь единицы процентов населения - для них это хобби. А 95-98% делают самогон на продажу. Нет никаких гарантий, что человек не отравится таким алкоголем, пояснил "РГ" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, речь не идет о тотальном контроле. Учет надо ввести только для тех, кто производит домашний алкоголь на продажу. Сейчас в стране вообще отсутствует какое бы то ни было регулирование в этой сфере.

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"Во многих странах есть учет продаж. Как минимум спросят паспорт при продаже. А у нас ребенок в 12 лет может зайти в товары для дома и свободно купить самогонный аппарат", - говорит сенатор.

"Целый комплекс мер" по борьбе с нелегальным алкоголем был направлен недавно на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко. Кроме учета самогонных аппаратов предлагается ужесточить уголовную и административную ответственность за продажу контрафакта.

На полупромышленные самогонные аппараты не мешает ввести госрегистрацию оборудования - легализация рынка небольших производителей спиртного позволит вытеснить суррогат и получить дополнительные доходы в бюджет, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Но для этого надо упростить лицензионные требования и снизить размер пошлины (сейчас составляет 9,5 млн рублей).

Мода на домашний алкоголь в России возвращается. За последние 10 лет производство самогона выросло примерно вдвое. В последние лет шесть динамика продаж самогонных аппаратов исчисляется сотнями процентов прироста, а пандемия только ускорила его, говорит Шапкин. Но часто речь идет о хобби: состоятельные люди производят алкоголь для себя и друзей. Они используют дорогие качественные ингредиенты, выдерживают технологии. Например, в США самая популярная водка - hand made.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что госрегулирование самогоноварения никак не повлияет на кустарное производство алкоголя и объемы потребления нелегального алкоголя.

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"Есть огромная масса населения (более 20 млн человек) с зарплатой в 15-18 тыс. рублей, которые никогда не пойдут за легальной продукцией в магазин. Им нужна водка по 100 рублей, а у нас легальная продается по 250 рублей", - говорит он.

По его мнению, в России с 2015 года стабилизировались группы населения, которые потребляют легальную и нелегальную продукцию. Пандемия и отсутствие путешествий у среднего класса способствовали росту потребления легального алкоголя. Но перетока потребителей из легального в нелегальный (и обратно) алкоголь не наблюдается.

Между тем

В России наблюдается существенный рост импорта и продаж шампанского. Так, импорт в Россию игристых вин в январе - сентябре 2021 года увеличился на 55,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 35 млн литров (на 163,2 млн долларов). При этом продажи шампанского в России за 10 месяцев 2021 года выросли на 8,4% (до 12,4 млн декалитров), приводят данные ФТС в Национальном союзе защиты прав потребителей. "Шампанское - продукт для среднего класса, а уже полтора года средний класс безвыездно сидит в России. Теперь весь этот объем шампанского выпивается здесь", - поясняет Вадим Дробиз. Кроме того, в прошлом году практически не проводились корпоративы, свадьбы и другие торжества. Сейчас эти мероприятия хотя бы отчасти ожили. Также, вероятно, на игристые вина перешла какая-то часть потребителей газированных винных напитков (их в России всего выпивалось около 80 млн литров в год), говорит эксперт.

Общество Здоровье Госрегулирование оборота алкоголя Алкоголь и табак

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