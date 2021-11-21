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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, чем рискуют держатели кредиток

Текст: Алексей Рыбин

Эксперт объяснил, чем рискуют держатели кредиток. Почти 40% из них имеют повышенные шансы просрочить платежи, сообщает РИА "Новости".

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Что надо знать о кредитных картах

Согласно данным исследования маркетплейса "Юником 24", сейчас почти у 60% опрошенных держателей карт есть лишь одна действующая кредитка, у 32% - две, а у 8% - три и больше. И именно последние две категории граждан находятся в зоне повышенного риска, считают аналитики.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, риск просрочки увеличивается прямо пропорционально количеству взятых кредитов. И россияне, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, в первую очередь пропускают платежи именно по кредитной карте.

Как отметил Мехтиев, долговую нагрузку нужно тщательно рассчитывать, чтобы направлять на погашение кредитов не более 30% от дохода.

"В текущих реалиях россиянам стоит ограничить количество кредитов. Если это нереально, то необходимо тщательно просчитать ту платежную нагрузку, которая ложится с каждой новой ссудой", - посоветовал эксперт.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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