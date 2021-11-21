Госдума собирается рассмотреть поправки президента о МРОТ 23 ноября

Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Безотлагательно их рассмотрел и одобрил Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Провести второе чтение нового бюджета с учетом поправок от главы государства предлагается уже 23 ноября.

Отметим, что Владимир Путин внес изменения на следующий день, после того как объявил об их необходимости на совещании по социальным вопросам. Тогда он подчеркнул, что в проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена недостаточная индексация прожиточного минимума (всего на 2,5%). И предложил увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. Кроме того, президент напомнил, что согласно Конституции МРОТ не может быть меньше ПМ.

Поправки были внесены оперативно - на следующий же день. Как пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, рост ПМ составит порядка 8,6%, а МРОТ - 8,13%. Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого составляет 12 792 рубля в месяц, второго - 11 653 рубля.

Гарри Минх добавил, что поправки главы государства прежде всего посвящены решению задачи, которую президент уже неоднократно называл ключевой, - это борьба с бедностью.

Решение повлияет на размер всех социальных выплат, уточнил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, - заявил он. - В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как они будут реализованы".

Макаров добавил, что в одной из поправок в бюджет как раз говорится о механизме, который президент предложил для того, чтобы задача была выполнена во взаимодействии правительства и парламента.

Цифра: 13 890 рублей именно столько по расчетам составит МРОТ

Глава комитета также напомнил поручение президента о том, что и пенсии должны быть проиндексированы выше инфляции. "Сейчас эта работа идет, в ближайшее время она будет завершена", - сообщил парламентарий.

Повышение прожиточного минимума, а значит, и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение МРОТ - 3 млн занятых в экономике граждан

Он выразил уверенность, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что решение особенно актуально для семей с детьми, пенсионеров, других получателей мер социальной поддержки. А замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев привел пример: пенсионерам, которые получают пенсию ниже ПМ, в следующем году доплатят сверх прежнего плана вследствие его роста.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала журналистам конкретные цифры: повышение ПМ, а значит, и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение МРОТ - 3 млн занятых в экономике граждан. А министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что в 2022 году на повышение ПМ и МРОТ будет направлено 30 млрд рублей.