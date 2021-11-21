Госдума собирается рассмотреть поправки президента о МРОТ 23 ноября

Отметим, что Владимир Путин внес изменения на следующий день, после того как объявил об их необходимости на совещании по социальным вопросам. Тогда он подчеркнул, что в проекте федерального бюджета на будущий год пока что заложена недостаточная индексация прожиточного минимума (всего на 2,5%). И предложил увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. Кроме того, президент напомнил, что согласно Конституции МРОТ не может быть меньше ПМ.
Поправки были внесены оперативно - на следующий же день. Как пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, рост ПМ составит порядка 8,6%, а МРОТ - 8,13%. Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей. Для сравнения: в текущем году величина первого составляет 12 792 рубля в месяц, второго - 11 653 рубля.
Гарри Минх добавил, что поправки главы государства прежде всего посвящены решению задачи, которую президент уже неоднократно называл ключевой, - это борьба с бедностью.
Решение повлияет на размер всех социальных выплат, уточнил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Увеличиваются социальные выплаты миллионам людей, - заявил он. - В этой ситуации задача парламента - не только поддержать эти инициативы, но и осуществить парламентский контроль за тем, как они будут реализованы".
Макаров добавил, что в одной из поправок в бюджет как раз говорится о механизме, который президент предложил для того, чтобы задача была выполнена во взаимодействии правительства и парламента.
Глава комитета также напомнил поручение президента о том, что и пенсии должны быть проиндексированы выше инфляции. "Сейчас эта работа идет, в ближайшее время она будет завершена", - сообщил парламентарий.
Он выразил уверенность, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что решение особенно актуально для семей с детьми, пенсионеров, других получателей мер социальной поддержки. А замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев привел пример: пенсионерам, которые получают пенсию ниже ПМ, в следующем году доплатят сверх прежнего плана вследствие его роста.
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала журналистам конкретные цифры: повышение ПМ, а значит, и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян, а повышение МРОТ - 3 млн занятых в экономике граждан. А министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что в 2022 году на повышение ПМ и МРОТ будет направлено 30 млрд рублей.