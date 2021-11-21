К концу недели в центр России придет волна тепла

Вслед за теплым циклоном, принесшим довольно существенные осадки в центр европейской территории, начал распространяться более холодный воздух. Поэтому в понедельник ожидается понижение температуры, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, в течение суток в центральных областях, в том числе и в Московском регионе, минус 4 - плюс 1 градус. Местами - небольшой снег. На дорогах гололедица. В ночь на вторник будет минус 5-10 градусов, днем - минус 1-6 градусов. На дорогах по-прежнему скользко. Но обойдется без осадков.

В ночь на среду - минус 5-7 градусов, а днем уже оттепель. Погода будет ветреной. 25 ноября, в четверг, днем будет около нуля, небольшой снег. А 26 ноября, в пятницу, снова заметное потепление - до плюс 4 градусов. В следующую субботу, 27 ноября, до плюс 5 градусов. Приход зимы снова откладывается. Да и выпавший снег, скорее всего, растает.

Плюс 5 градусов - не рекорд для конца ноября. По словам Людмилы Паршиной, плюс 9,4 градуса было в 1969 году.