Как в разных странах продолжают бороться с пандемией коронавируса

Заполненные койки реанимации, тревожные прогнозы экспертов, уличные столкновения ковид-диссидентов с полицией - о том, что произошло на "ковидных фронтах" за минувшие выходные, рассказывает "РГ".

Около 500 тысяч человек могут умереть в Европе в зимний период в результате пандемии коронавируса, если страны региона не ужесточат ограничения. Об этом в интервью BBC рассказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ГЕРМАНИЯ тем временем отложила поставки своей вакцины BioNTech в бедные страны, чтобы у нее хватило доз для ревакцинации собственных граждан. Об этом объявил и.о. министра здравоохранения Йенс Шпан. "Мы перенесли часть поставок с декабря на январь и февраль", - цитирует чиновника FAZ. Издание признает, что решение Берлина "должно вызвать ужас в ВОЗ", которая поставила перед международным сообществом цель - до конца года привить от "короны" хотя бы 40 процентов населения Земли. В самой же Германии спорят о новом законе о защите от инфекций, который вслед за бундестагом утвердил федеральный совет (бундесрат). Он раскладывает по полочкам, в каких случаях должно применяться правило "трех П" (доступ к общественной жизни для привитых, переболевших и протестированных), а в каких - двух П" (только для привитых и переболевших). При этом регионы больше не смогут вводить полный локдаун, то есть закрывать детские сады и школы, рестораны и торговые центры. Оппоненты считают эти меры слишком мягкими.

Зато в соседней АВСТРИИ власти еще больше ужесточили правила на фоне роста числа заболевших. Как пишет Die Welt, многие отделения реанимации в стране заполнены почти до предела, и теперь специалистам приходится делать тяжелейший выбор, каких пациентов отправлять на койки интенсивной терапии, а каким отказывать. В связи с этим канцлер Александр Шалленберг объявил, что с 1 февраля 2022 года Австрия станет первой страной в ЕС, где начнется обязательная вакцинация. А пока к бессрочному "карантину для непривитых" добавляется общенациональный локдаун для всех без исключения граждан до 13 декабря. В ответ на это решение в Вене на выходных прошла 35-тысячная акция протеста, парализовавшая центр столицы. "Верните свободу!", "Контролируйте границу, но не свой народ", - гласили лозунги. Как пишет Spiegel online, по соцсетям бродили страшилки, будто власти собираются "распылять с вертолетов жидкую вакцину", а их агенты со шприцами будут прятаться в канализационных люках и тайно "колоть демонстрантов в лодыжки". Полиция арестовала около десяти человек за отказ носить маски и демонстрацию неонацистской символики.

В крупнейших городах НИДЕРЛАНДОВ задержаний было в пять раз больше: там протесты ковид-диссидентов переросли в уличные бои с полицией, не утихавшие два дня. Демонстранты поджигали автомобили, бросали в стражей порядка камни и коктейли Молотова. В ответ последним пришлось применить не только водометы. Так, в Роттердаме полицейские открыли по нарушителям порядка сначала предупредительный, а потом прицельный огонь, три человека попали в больницы с пулевыми ранениями. В Гааге пострадали пятеро служащих полиции. Тем временем из-за нехватки больничных коек в королевстве пришлось приостановить операции сердечных и онкологических больных. "Ситуация затронула больных раком, которых следовало прооперировать в течение шести недель. То же самое касается пациентов с проблемами с сердцем", - цитирует Reuters Национальный институт здравоохранения. Власти ФРАНЦИИ планируют направить более двух тысяч полицейских в Гваделупу для поддержания порядка. На этой заморской территории республики в Атлантическом океане также не утихают беспорядки, вызванные решением ввести обязательную вакцинацию для медиков и пожарных. Накануне на острове был введен комендантский час, задержаны десятки зачинщиков и участников погромов.

В Нидерландах из-за нехватки больничных коек приостановили операции сердечных и онкологических больных

Тем временем в США губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал постановление, запрещающее всем частным работодателям и руководителям учреждений здравоохранения принуждать сотрудников к вакцинации. В документе прописано множество законных оснований для отказа от прививки, например, "проблемы со здоровьем или религиозные убеждения; беременность или возможная беременность в ближайшем будущем, перенесенное заболевание COVID-19". На сайте губернатора сообщается, что нарушителей нового закона ждут высокие штрафы. Для малого бизнеса они составят 10 тысяч долларов, для среднего и крупного бизнеса - 50 тысяч за одно нарушение прав сотрудников. Новый закон, уже вступивший в силу, позволяет работникам вместо вакцинации проходить тестирование на коронавирус и пользоваться индивидуальными средствами защиты. Причем оплачивать все это должен будет работодатель.

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ к кампании за вакцинацию подключились... уличные банды, пишет The Guardian. На днях по национальному ТВ показали лидера одной из преступных группировок, который до этого был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за наркоторговлю. Татуированный гангстер, чье лицо закрывала маска, сделал прививку на камеры, после чего записал обращение к "коллегам". "Пусть члены нашей организации по всей стране знают, что я сделал это", - продемонстрировал бандит гражданскую сознательность.