Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой

Пекин после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест", - заявили в МИД. Там отметили, что произошедшее - это нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности. "Правительство Литвы должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности", - добавили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Представительство Тайваня открылось в Вильнюсе 18 ноября. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан. Свое представительство на Тайване Литва планирует открыть в начале следующего года, сообщает ТАСС.