Кремль: Истерика вокруг Украины нагнетается искусственно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил попытки провокаций для того, чтобы оправдать заявления Запада о якобы угрозе вторжения России на Украину.

"Этого нельзя исключать, эта истерика нагнетается искусственно, обвиняют в необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США", - заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Песков добавил, что такое поведение "не совсем логично, и не совсем прилично".

Он подчеркнул, что НАТО надо прекратить провокации у границ РФ и накачку Киева оружием. Песков считает, что такими шагами НАТО может "окрылять Украину на безумные действия".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе", - пояснил Песков и предупредил, что это может повлечь самые серьезные последствия.