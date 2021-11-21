Лидеры РФ и Узбекистана призвали не использовать ИТ-технологии для агрессии

Президенты России и Узбекистана провели переговоры в Кремле. Лидеры утвердили совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, призвав принять меры против использования информтехнологий в военно-политических целях.

В начале встречи Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах. Кстати, свой первый визит после переизбрания узбекский лидер совершил в Москву. "Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник, - сказал Путин. - Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое".

"18 процентов всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию", - отметил он. Несмотря на пандемию, в прошлом году товарооборот вырос более чем на 15 процентов. "Это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы успешно взаимодействуем", - сказал Путин, отметив хороший объем капиталовложений со стороны РФ - свыше 10 млрд долларов. Работа идет по всем направлениям, это касается и экономики, и гуманитарных связей, и транспортной инфраструктуры.

Мирзиёев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что его результат на выборах в том числе и итог совместной работы с Путиным: "За последние годы произошел прорыв в наших отношениях - таких показателей никогда у нас не было". По итогам девяти месяцев товарооборот составил 5 млрд долларов, а будет 7 млрд по итогам года, ожидает он. Такой цифры в отношениях еще не было.

На полях переговоров был подписан большой пакет документов, включая комплексную межправительственную программу сотрудничества на 2022-2026 годы.

Также лидеры приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Путин и Мирзиёев призвали мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, противоречащих международному праву, и осуществления враждебных действий и актов агрессии для недопущения использования этих технологий в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела. "Быстрое и эффективное реагирование на вызовы и угрозы в информационной сфере требует совместных усилий всего международного сообщества", - уверены они.

Лидеры отметили, что применение этих технологий все чаще представляет прямую угрозу для общества и государства. Путин и Мирзиёев назвали приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой ООН универсальных правил и принципов поведения государств в информпространстве.