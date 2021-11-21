Мастера "некислых щей": что посмотреть в кинотеатрах в конце ноября

Кинотеатры снова начали работу - ходить можно, но осторожно, желательно приготовив QR-коды. И как обычно ноябрь представляет палитру фильмов, которые номинируются на главные мировые кинопремии - именно эти картины выходят в прокат. В это время - демонстрации киноурожая года - давать советы, что смотреть - одно удовольствие. Каждую из картин в тщательно отобранной пятерке обозреватель "РГ" пересмотрела бы, и не один раз. Но есть в ней один фильм, который обязательно нужно смотреть не один, но два раза. Но - по порядку.

"Последняя дуэль". Режиссер Ридли Скотт

Очень хочется сравнить эту британо-американскую картину с российско-якутским фильмом "Нуучча" Владимира Мункуева. И та, и другая - экранизации. "Последняя дуэль" основана на книге Эрика Джегера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". А "Нуучча" снята по мотивам произведения "Хайлак" польского писателя Вацлава Серошевского. Правда, в первом фильме действие происходит во Франции 14-го века, а во втором - в Якутии, в конце 19-го. Однако истории в чем-то схожи. И в одной, и в другой есть человек - работяга, который ведет свое хозяйство, любит красавицу-жену и просит милости у власть имущего. И в обоих случаях в семью приходит некий "завоеватель", который пытается все разрушить. Причем так он отвечает черной неблагодарностью за доброе к нему отношение. В "Последней дуэли" рыцарь Жан де Карруж, которого играет Мэтт Дэймон, становится предметом зависти своего лучшего друга и оруженосца - Жака Ле Гри (Адам Драйвер). Тот вначале зарится на его земли, затем - на должность капитана Форта, и потом заходит еще дальше - пытается завоевать и использовать его жену. В фильме "Нууча" в дом Хабджия и его жены Керемес попадает по "распределению" местного князя беглый каторжник Костя, и также стремится стать владельцем всего - и женщины, и дома. Далее дороги фильмов и сюжеты расходятся, хотя одна картина навевает мысли о другой. Но сосредоточимся на рыцарской драме. Повышенное внимание к жене достойного рыцаря Маргарите де Карруж (Джоди Комер) и осквернение ее достоинства становятся последней каплей терпения ее мужа. Семья решается на поступок по тем временам неслыханный. Маргарита публично рассказывает о злодеянии Жака Ле Гри, а Жан де Карруж вызывает его на дуэль. Условия дуэли хорошо иллюстрируют жестокие нравы средневековья. Если победит обиженный муж - правда восторжествует. Если же проиграет, то есть его убьют, Маргариту сожгут на костре... Фильм поднимает темы мужского эго, ревности, жадности и зависти. Но не только. Он крайне актуален по нынешним временам, потому что в нем показано, как женщина сумела отстоять свою правду. Причем тогда, когда слабый пол вообще не имел права голоса. Костюмная драма снята с высочайшим мастерством, на которое способен только Ридли Скотт. И после просмотра вы словите себя на том, что аплодируете великому мастеру. Еще и за то, что ему удалось передать атмосферу эпохи, сделать современной казалось бы древнюю историю, да еще и настроить вас на философские размышления об отношениях в собственной семье. И о том, как отстоять свое достоинство и правду.

"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан". Режиссер Уэс Андерсон

Фото: Предоставлено The Walt Disney Company CIS LLC

Это и есть тот фильм, который лучше посмотреть дважды. Обозреватель "РГ" смотрела его впервые в день премьеры на Каннском кинофестивале этого года и зафиксировала, что в нашей газете гораздо интереснее, чем во "Французском вестнике". Однако она посмотрела фильм еще раз и в России - как раз перед выходом картины в прокат, и нашла, что и "РГ" есть, что перенять у приложения к газете, о котором речь в новом фильме режиссера-классика. Картина рассказывает о том, как журналисты одного отдельно взятого издания воспринимают своих героев. Сколько они придумывают - и как это смешно выглядит. Насколько проникаются чужими судьбами, порой забывая при этом о своих желаниях и устремлениях. На что готовы газетные сочинители ради красного словца и внимания читателя... В фильме представлены истории нескольких звезд журналистики из довольно странного, но популярного издания. Особый акцент сделан на личности главного редактора. Несколько его фраз хочется взять на вооружение. Например, в его кабинете висит табличка: "Не плакать!" Это же он говорит и сотрудникам. Еще одна крылатая фраза: "Пиши так, как будто ты делаешь это специально". Уэс Андерсон как всегда выстраивает неповторимую стилистику фильма, характерную и для таких его работ как "Королевство полной Луны" или "Отель "Гранд Будапешт". А особо хочется похвалить его за то, что скромных тружеников пера, журналистов играют крупнейшие звезды современного кинематографа: Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд, Бенисио дель Торро, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Джеффри Райт, Леа Сейду, Тимоти Шаламе и другие.

"Вкус жизни". Режиссер Кристоффер Боэ

Фото: (предоставлено Capella Film

Картина начинается демонстрацией таких кулинарных изысков, что зритель ждет пиршества и для ума и души. Главный герой - гениальный повар-самородок - мечтает вначале открыть ресторан, а потом получить звезду Мишлен, наивысшую награду, кулинарный "Оскар". Эту роль исполняет Николай Костер-Вальдау, которого зрители знают по таким проектам, как "Игра престолов", "Выстрел в пустоту", "Охотники за головами". Катрин Розенталь ("Курск", "Мост") играет женщину всей его жизни, которая нашла подход к своему мужчине именно потому, что сумела его мечту распознать, а потом стала помогать в ее воплощении, и ставить перед ним (уже ставшим мужем и отцом ее двоих детей) все новые цели. Однако в процессе погони за желаемым, работая над собственной сверхзадачей так, как ни один наемный работник не трудится на своего работодателя, пара замечает, что чувства-то стали безвкусны и пресны. В них нет ни соли, ни перца, и ничего от изысканного десерта, который навевает мысли об эротических приключениях. Режиссер разделил фильм на части, которые так и назвал: "Сладкое", "Соленое", "Горькое" и так далее. Но на этом его талант упражнения в "кинокулинарии" стал заканчиваться, как кофе в обычной банке, из которой его часто берут. С точки зрения нескольких рецептов и умения сделать так, чтобы у зрителя потекли слюнки, картина - шедевр. Но все, что касается отношений в семье, получилось весьма "диетически": пресно - банально, местами полезно. Тем не менее, смотреть картину все равно рекомендуем. Но перед ней или после нее нужно "взять добавки". А именно - посмотреть фильм Луки Гуаданьино "Я - это любовь" 2009 года с Тильдой Суинтон и Флавио Паренти в главных ролях. Вот там вкус еды и вкус любви выдержаны в столь равной пропорции, что, если бы звезды Мишлен давали за кино, то картине Гуаданьино выделили бы сразу две. А вот фильму "Вкус жизни" звезду пока бы не дали, но возможность доработать и "дотянуться до звезды" - предоставили.

"Король Ричард". Режиссер Рейнальдо Маркус Грин

Фото: Предоставлено UPI

Если бы в прошлом году не вышел фильм под названием "Отец", за который Энтони Хопкинс получил "Оскара", то вполне можно было бы так назвать и фильм "Король Ричард". Уилл Смит играет в нем главную роль - именно отца, который вывел двух своих дочерей на вершину мировой спортивной славы. Дочерей зовут Винус и Серена, и, как нетрудно догадаться человеку, даже далекому от спорта - речь о прославленных теннисистках сестрах Уильямс. Уилл Смит дважды номинировался на "Оскар", но вот за роль Ричарда Уильямса он вполне может его получить или хотя бы побороться за эту награду. Сюжет фильма основан на реальной истории. А снята картина так, что нужно еще понять, кто победитель - спортсменки, которые выигрывают Уимблдон, или их родители, которые сделали все для того, чтобы их девочки стали не просто чемпионками, но легендами в мире спорта. Уилл Смит говорит о послании, заложенном в фильме так: "По сути, речь идет о желании быть лучшими версиями самих себя. При этом иногда обстоятельства этому не соответствуют, и только сила человеческого духа может преодолеть их. Это исполнение желаний для всех нас". Фильм поразит фактами. Оказывается, за два года до рождения девочек Ричард написал планы на всю их карьеру. Он поделился с женой - Орасин- этой мечтой, а также - пророчеством, что у них родятся две девочки, которые должны стать лучшими теннисистками всех времен. Поэтому фильм, как говорит Смит, это "история веры, любви, семьи и Бога". Первыми зрителями картины должны стать не только любители спорта, но люди с низкой самооценкой и те, кто "болтаются по жизни", сами не зная, чего хотят. Из многих историй успеха это - одна из самых невероятных. Кстати, Серена Уильямс - исполнительный продюсер фильма. И семья работала в тесном сотрудничестве с создателями картины.

"Прошлой ночью в Сохо". Режиссер Эдгар Райт

Фото: Предоставлено UPI

Главная героиня этого психологического триллера (он выйдет в прокат 25 ноября) - Элоиза - отправляется в путешествие. Сначала из провинции в город, потом... в другое время. Девушка учится в Лондоне на дизайнера одежды, и однажды мистическим образом - у нее оказался дар, о котором она сама не знала - перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира - начинающую певицу. Однако же, по мере развития сюжета, выясняется, что Элоиза весьма идеализировала и время, и Лондон того периода. Главные роли сыграли Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой. Они воплотили давнюю мечту режиссера, который, по его словам, проводил в лондонском Сохо больше времени, чем дома. Он давным-давно задумал снять фильм об этом районе, рассказав об его двойственности - с одной стороны культурный центр, с другой - довольно мистическое место, населенное фриками и порой непрезентабельными персонажами. То, что героиней должна быть молодая девушка, он понял сразу же, а дальше - история повела за собой. При просмотрел картины нельзя не вспомнить другой фильм - "Прекрасную эпоху" Николая Бедоса, где одну из главных ролей сыграла Фанни Ардан. Также два времени, две "вселенных", две эпохи. И та же мораль - как бы ты не идеализировал другое время, живешь -то в своем собственном. Ты можешь перенести в него из прошлого или из будущего все, что угодно. Но во всем этим придется жить здесь и сейчас и при этом взаимодействовать не только с окружающими, но и с самыми близкими людьми - в первую очередь. Порой прошлое - это тот еще триллер и хоррор, но и настоящее - не подарок. Как не запутаться во всем этом? Не полный ответ, но хотя бы его варианты - в новом фильме прославленного режиссера.

"Сообразим на троих".

Еще три фильма, которые можно "ловить" в прокате, и без которых жизнь киномана неполноценна. Это "Медея" Александра Зельдовича", "Купе номер 6" Юхо Куосманнена и "Дом Гуччи" того же Ридли Скотта, который снял и "Последнюю дуэль". Два фильма уже появились в кинотеатрах и "РГ" о них писала и не один раз. "Дом Гуччи" - на подходе, и мы напишем от нем отдельно - статьи уже готовятся, но информация пока под строжайшим эмбарго, так что наберитесь терпения.