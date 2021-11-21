Минтруд предложил изменить правила назначения детских пособий

Минтруд предлагает исключить имущество, которое находится в розыске или под арестом, при оценке доходов семей, претендующих на получение пособий. Проще говоря, если машину угнали, то семья уже точно не может ею пользоваться. А если на квартиру наложен арест из-за долгов, то семья явно находится не в самом лучшем финансовом положении.

Так, не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, жилое имущество, находящиеся под арестом, а также транспортные средства, которые находятся в розыске. Изменения планируется внести в правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Соответствующие изменения в виде проекта правительственного постановления ведомство разместило для общественного обсуждения.

Кроме того, проектом постановления предусматривается смягчение правила "нулевого дохода" для беременных женщин. Если женщина обратилась за выплатами на детей на двенадцатой неделе или позднее, правило "нулевого дохода" на нее распространяться не будет. Также правило "нулевого дохода" не будет распространяться на женщину, если на момент обращения за пособием она находится уже на шестом месяце беременности. Помимо этого, при оценке доходов в составе семьи не будут учитываться лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении.

Но в то же время при оценке доходов семьи будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Важно подчеркнуть, что сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости. Если человек, например, получит приз в несколько тысяч рублей, вряд ли это слишком сильно отразится на его общих доходах.

В минтруде напоминают, что комплексная оценка нуждаемости применяется при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно. Также доходы семьи учитываются при назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, и пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемого одиноким родителям.

Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Просто эти средства будут учитываться при оценке нуждаемости семей

Правило "нулевого дохода" - это когда человек не имеет никаких доходов, но если он обращается за государственной поддержкой, ему надо будет обосновать, почему он не работает и не получает зарплату.