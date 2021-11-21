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21.11.2021 12:30
Рубрика: В мире

На Украину прибыло первое судно с углем из США

Текст: Константин Волков

В украинский порт Южный в Одесской области прибыло первое судно, груженое 60,5 тонны угля из США и Колумбии. Доставка была зафрахтована компанией ДТЭК для нужд трех ТЭС госкомпании "Центрэнерго", об этом 21 ноября сообщила ДТЭК.

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Всего "Центрэнерго" заключила контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля, в том числе 663 тысячи тонн из Казахстана, 300 тысяч тонн из Польши, около 470 тысяч тонн - из США и Колумбии, остальное - из Австралии. Ожидается, что весь заказанный уголь должен прибыть до конца ноября. Таким образом власти надеются компенсировать нехватку угля на Украине в зимний период 2021-22 годов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону.

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