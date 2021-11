Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой

Холодная погода и уменьшение физической активности делают для многих людей набор веса зимой практически неизбежным. Однако не только отсутствие упражнений на свежем воздухе может привести к тому, что вы наберете несколько лишних килограмм. Есть продукты, которые могут заставить вас быстро поправиться. По мнению диетологов, печенье является основным источником набора веса в зимние месяцы.

Как отметила в интервью изданию Eat This, Not That американский диетолог, доктор медицинских наук Элиз Харлоу, большинство сортов печенья сделано из рафинированной муки и сахара, которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови, что вызывает повышение уровня инсулина, который является гормоном хранения жира.

Если вы любите крем-супы, которые основаны на сливках, возможно, вскоре вы обнаружите, что имеете дело с серьезной прибавкой в ​​весе. "Супы - отличная зимняя еда и, как правило, отличный способ добавить в свой рацион дополнительные овощи. Однако они могут быстро нанести вред вашей талии, если вы продолжите выбирать те, которые сделаны с густыми сливками", - предупреждает диетолог Паула Добрих. Она советует выбирать более легкие супы на овощной основе, чтобы избежать нежелательного набора веса. Жареные картофельные оладьи также приводят к быстрому набору веса. Добрих рекомендует выбрать печеный картофель.

Набору веса также способствуют пироги с тыквой, яблоком или орехами, которые являются высококалорийным продуктом с низким содержанием клетчатки или белка, которые могли бы насытить вас. "Хотя один кусочек вряд ли приведет к увеличению веса, слишком много этих сладостей со временем дадут знать о себе", - пояснила диетолог, посоветовав готовить пироги с минимальным добавлением сахара.

Наконец, запеканки с запеченными макаронами с сыром, как правило, содержат много калорий и жира, что позволяет легко набрать вес, если они включены в праздничное новогоднее меню. По словам Добрих, в целом зимой люди стремятся к более сытной пище, поэтому в сочетании со снижением физической активности в зимние месяцы неудивительно, что организм набирает несколько килограмм лишнего веса.