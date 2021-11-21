Названы семь распространенных ошибок при лечении простуды

Немецкое издание Focus перечислило семь наиболее распространенных ошибок, которые допускают пациенты при лечении простуды. Речь идет как о борьбе с симптомами, так и об использовании медикаментов, снимающих неприятные ощущения.

В качестве первой ошибки авторы статьи отмечают попытки пациентов избавиться от насморка сморканием. "Чем сильнее вы выдыхаете носом, тем выше риск того, что слизь и микробы попадут в носовые пазухи. Это может усугубить насморк, так как не позволяет вирусу полностью уйти. В худшем случае простая простуда может перерасти в инфекцию носовых пазух", - говорится в материале.

Эксперты рекомендуют поступать наоборот - втягивать секрецию в нос. "Большинство патогенов попадают в желудок при проглатывании, что совершенно безвредно", - пишет Focus.

Тем же, кто все же больше доверяет носовых платкам, авторы материала рекомендуют не делать резких движения носом. Не менее важно соблюдение гигиены - бумажные салфетки следует утилизировать сразу после использования. Это снижает риск распространения патогенов и заражения других.

Третья ошибка - использование назальных спреев. При слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание.

"Врачи и фармацевты всегда советуют при необходимости использовать препараты не более одной недели. Потому что, если использовать слишком долго, слизистые оболочки привыкают к обычной дозе", - говорится в статье.

Кроме того, длительное использование спреев может спровоцировать хронический насморк, при котором использование препарата облегчает симптомы в краткосрочной перспективе, но в то же время поддерживает их в долгосрочной перспективе.

Четвертая ошибка также связана со спреями и касается гигиены. "После использования спрей следует либо тщательно протереть чистой тканью, либо, что еще лучше, промыть горячей водой перед тем, как надеть защитный колпачок. В противном случае есть риск повторного попадания бактерий на слизистые оболочки носа", - пишут авторы.

Еще одна ошибка при лечении насморка - попытки как можно быстрее сбить температуру. По словам специалистов, жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами - более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции.

"С другой стороны, слишком высокая температура может быть опасной. Следовательно, снижение температуры следует рассматривать у детей примерно от 38 градусов и у взрослых от 38,5 градуса", - советуют специалисты.

Прежде чем использовать медикаменты лучше попробовать сбить температуру домашними средствами. В этом могут помочь охлаждающие компрессы.

Шестая ошибка - недостаточный отдых. В случае инфекции следует избегать физических упражнений и нагрузок.

"Достаточный отдых необходим для быстрого выздоровления, а тем, у кого высокая температура, следует даже лечь в постель. Только когда все симптомы исчезнут, вы можете снова начать тренировки", - говорят авторы немецкого журнала.

Наконец, седьмая ошибка - посещение сауны. По словам врачей, она лишь усиливает симптомы простуды и особенно противопоказана людям с температурой выше 37,5 градуса.

"Переход от горячего к холодному сбивает с толку автономное регулирование температуры тела. В качестве профилактики регулярное посещение сауны рекомендуется, но не рекомендуется при простуде", - говорится в статье.