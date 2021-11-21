Названы семь распространенных ошибок при лечении простуды

Новости

Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 20:16
Кошечкин установил уникальное достижение в отечественном хоккее 20:13
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1" 19:25
Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 18:50
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 18:47
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 18:45
Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского 18:31
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года 17:24
Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 17:16
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем 16:24
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 16:06
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Путин встретится с Вучичем и Аббасом 15:33
В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае 15:13
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
Ученые нашли неожиданный "побочный" эффект у лекарства от холестерина 15:06
Песков призвал НАТО прекратить провокации 14:59
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
Названы способы худеть во время сна 14:44
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна 14:25
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера 14:02
В Испании устроят "зеленую пятницу" параллельно с "черной" 13:26
Мишустин выделил ЕАО средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
21.11.2021 19:11
Рубрика: Общество

Названы семь распространенных ошибок при лечении простуды

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкое издание Focus перечислило семь наиболее распространенных ошибок, которые допускают пациенты при лечении простуды. Речь идет как о борьбе с симптомами, так и об использовании медикаментов, снимающих неприятные ощущения.

Фото: iStock
Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду

В качестве первой ошибки авторы статьи отмечают попытки пациентов избавиться от насморка сморканием. "Чем сильнее вы выдыхаете носом, тем выше риск того, что слизь и микробы попадут в носовые пазухи. Это может усугубить насморк, так как не позволяет вирусу полностью уйти. В худшем случае простая простуда может перерасти в инфекцию носовых пазух", - говорится в материале.

Эксперты рекомендуют поступать наоборот - втягивать секрецию в нос. "Большинство патогенов попадают в желудок при проглатывании, что совершенно безвредно", - пишет Focus.

Тем же, кто все же больше доверяет носовых платкам, авторы материала рекомендуют не делать резких движения носом. Не менее важно соблюдение гигиены - бумажные салфетки следует утилизировать сразу после использования. Это снижает риск распространения патогенов и заражения других.

Третья ошибка - использование назальных спреев. При слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание.

"Врачи и фармацевты всегда советуют при необходимости использовать препараты не более одной недели. Потому что, если использовать слишком долго, слизистые оболочки привыкают к обычной дозе", - говорится в статье.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Пластический хирург оценил популярные мифы о медицинских масках

Кроме того, длительное использование спреев может спровоцировать хронический насморк, при котором использование препарата облегчает симптомы в краткосрочной перспективе, но в то же время поддерживает их в долгосрочной перспективе.

Четвертая ошибка также связана со спреями и касается гигиены. "После использования спрей следует либо тщательно протереть чистой тканью, либо, что еще лучше, промыть горячей водой перед тем, как надеть защитный колпачок. В противном случае есть риск повторного попадания бактерий на слизистые оболочки носа", - пишут авторы.

Еще одна ошибка при лечении насморка - попытки как можно быстрее сбить температуру. По словам специалистов, жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами - более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции.

"С другой стороны, слишком высокая температура может быть опасной. Следовательно, снижение температуры следует рассматривать у детей примерно от 38 градусов и у взрослых от 38,5 градуса", - советуют специалисты.

Прежде чем использовать медикаменты лучше попробовать сбить температуру домашними средствами. В этом могут помочь охлаждающие компрессы.

Фото: iStock
Какие продукты помогают избежать сезонной простуды

Шестая ошибка - недостаточный отдых. В случае инфекции следует избегать физических упражнений и нагрузок.

"Достаточный отдых необходим для быстрого выздоровления, а тем, у кого высокая температура, следует даже лечь в постель. Только когда все симптомы исчезнут, вы можете снова начать тренировки", - говорят авторы немецкого журнала.

Наконец, седьмая ошибка - посещение сауны. По словам врачей, она лишь усиливает симптомы простуды и особенно противопоказана людям с температурой выше 37,5 градуса.

"Переход от горячего к холодному сбивает с толку автономное регулирование температуры тела. В качестве профилактики регулярное посещение сауны рекомендуется, но не рекомендуется при простуде", - говорится в статье.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия

Главное сегодня

Путин решил проверить на себе назальную вакцину от коронавируса
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
WSJ: Российские и китайские ракеты сделали беспомощными авианосцы США
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ