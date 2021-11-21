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Рубрика: Культура

Не стало выдающегося филолога Мариэтты Чудаковой

Текст: Павел Басинский
На 85-м году жизни не стало Мариэтты Омаровны Чудаковой. Это невосполнимая утрата... И не только для российской, но и мировой филологии. Она была ученым с весомым мировым именем.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Впрочем, одной только наукой заслуги Мариэтты Омаровны не исчерпываются. Это был удивительно разносторонний человек - филолог, педагог, писатель и общественный деятель с отчетливой позицией защитника либеральных ценностей. И еще - гуманист. В 1994-2000 годах она состояла в Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ.

Но, конечно, для русского читателя ее главной книгой остается первая научная биография Михаила Булгакова. Его жизнеописание, вышедшее в 1988 году в издательстве "Книга" в знаменитой тогда серии "Писатели о писателях", была настоящим прорывом в области изучения биографии и творчества одного из главных писателей ХХ века. По сути, она заложила основы булгаковедения.

Нами, студентами Литературного института, эта книга зачитывалась до дыр, в институтской библиотеке за ней записывались в очередь.

До этого были "Мастерство Юрия Олеши" и "Поэтика Михаила Зощенко". А всего в ее научном багаже более 200 работ по русской литературе и филологии ХХ века.

Вместе с мужем, другим выдающимся филологом, Александром Чудаковым они составляли элиту нашего литературоведения. Много лет она была преподавателем кафедры новейшей литературы Литературного института. Слушать ее лекции было счастьем.

В последние годы Мариэтта Омаровна неожиданно для многих нашла себя в прозе о подростках. И здесь тоже проявился ее редкий, разносторонний талант.

В жизни она производила впечатление неутомимого человека. Она была неугомонной, стремительной, всегда жестко, с азартом готовая отстаивать свою позицию. Она уж точно не была похожа на ученого сухаря и кабинетного человека. Скорее - на "шестидесятницу", дерзкую, задиристую и всегда как бы "в бою". Порой коллеги ее побаивались, но уважали. В ней был душевный стержень. И еще - авторитет безукоризненного специалиста в своей области.

Прощайте, Мариэтта Омаровна!

Культура Литература Общество Утраты Литература с Павлом Басинским

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