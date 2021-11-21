NYT: Сын Байдена помог китайской фирме купить кобальтовый рудник в ДРК

Сын нынешнего президента США помог китайской фирме купить кобальтовый рудник в Демократической Республике Конго (ДРК).

Газета The New York Times пишет, что в 2013 году Хантер Байден вместе с двумя другими гражданами США участвовал в создании фирмы BHR, зарегистрированной в Шанхае. Они получили 30 процентов акций компании. В 2016 году BHR участвовала в сделке по приобретению китайской компанией China Molybdenum рудника Тенке-Фунгуруме в ДРК. В Белом доме поспешили заявить, что Джо Байден не знает о сделке, в которой был замешан его сын.

Кобальт используется при производстве электромобилей. А нынешняя администрация США выступает за наращивание выпуска таких транспортных средств. Следовательно, понадобится больше кобальта, сделали вывод журналисты NYT.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году правоохранительные органы США заинтересовались зарубежными связями Хантера. Сына Байдена решили проверить на причастность к отмыванию денег.