Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии

Мародеры напали на сетевой магазин Nordstrom в городе Уолнат-Крик в Калифорнии и украли товары на десятки тысяч долларов. При этом налет на магазин, расположенный на Бродвей-Плаза, в котором принимало участие до 80 человек, был произведен в течение минуты.

Как сообщил NBC News представитель полицейского управления Уолнат-Крик, нападение было хорошо спланировано: злоумышленники были в масках, многие из них имели бейсбольные биты. Подозреваемые входили и выходили из магазина, сгружая товары в автомобили. Одного сотрудника охраны обезвредили с помощью перцового баллончика, а двух других били кулаками и ногами. Все трое получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Пока не определена точная стоимость похищенного. По словам Джоди Эрнандес, репортера NBC Bay Area, которая находилась рядом с магазином во время налета, грабители заблокировали близлежащие улицы более двумя десятками автомобилей. Большинство мародеров сбежало с места происшествия до приезда нарядов полиции. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как полицейские арестовывают некоторых предполагаемых грабителей и надевают на них наручники. Также можно увидеть офицера, направившего оружие на одного из водителей.

По данным полиции, на данный момент в связи с инцидентом задержаны три человека. Двое по горячим следам были арестованы за грабеж, заговор, кражу со взломом и хранение украденного имущества. Полиция добавила, что у одного из задержанных было огнестрельное оружие, и ему уже предъявлено обвинение в его незаконном хранении. Третьему предъявлено обвинение в пособничестве вооруженным грабителям. Полиция Уолнат-Крик также подтвердила, что инцидент не был связан с серией акций протеста, которые в минувшие выходные прошли по всей Америке в связи с вынесением оправдательного приговора в Висконсине 18-летнему Карлу Риттенхаусу.