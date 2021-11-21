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21.11.2021 07:00
Рубрика: Общество

Онколог предупредил, у каких групп людей выше риск заболеть раком

Текст: Георгий Панин
От развития злокачественных опухолей никто не застрахован. Но если знать факторы риска и учитывать это в повседневной жизни, можно снизить остроту их влияния.
Фото: Алексей Насыров/РИА Новости Фото: Алексей Насыров/РИА Новости
Фото: Алексей Насыров/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" врач-онколог онкоцентра "Лапино-2" Эльхан Ибрагимов перечислил группы людей, которые чаще заболевают раком, чем другие:

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- Во-первых, это люди пожилого возраста. После 55 лет количество генных мутаций в клетках возрастает. А причиной рака являются именно клеточные мутации. Чаще других у возрастных пациентов диагностируют рак груди, легких, желудка, простаты и кишечника.

Во-вторых, это те, кто имеет кровных родственников, страдающих или страдавших онкологическими заболеваниями. Особенно, если они встречались у них в молодом возрасте. Но тут нет прямой зависимости.

Рак, как известно, генетическое системное заболевание. Но генетическое - не означает наследственное. Поэтому даже если у обоих родителей были или есть онкологические заболевания - это на 100% не означает, что их ребенок тоже будет страдать от рака.

В-третьих, это люди, чья работа связана с радиацией, работники химических предприятий, вредных производств и тому подобное. Разумеется, речь идет о тех, кто напрямую контактирует с канцерогенами (мышьяк, асбест, бензол и т.п.), а не о тех, кто на этих предприятиях, к примеру, занимается бухгалтерией в офисе. Сюда также можно отнести тех, кто изготавливает мебель из ДСП, маляров и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений.

В-четвертых, в группе риска люди, страдающие ожирением и сахарным диабетом.

В-пятых, те, кто имеет вредные привычки. Например, курение, увеличивает частоту развитие не только рака легкого, но и рака гортани, носоглотки, желудка, пищевода, печени, почек и так далее.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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То есть нельзя сказать, что курение или алкоголизм увеличивают риск развития рака какого-то одного конкретного органа. Они негативно влияют на весь организм в целом. Но, безусловно, чаще других у тех, кто злоупотребляет алкоголем встречается рак желудка, кишечника и печени. А у тех, кто выкуривает больше одной пачки сигарет в день, риск развития рака легкого увеличивается на 30 процентов.

Таким образом, те, кто попадает в эти пять групп риска должны более внимательно относиться к своему здоровью. Избавляться от вредных привычек, следить за уровнем сахара в крови, стабилизировать вес и неукоснительно соблюдать санитарные правила и нормы на вредных производствах.

И что еще очень важно: проходить вовремя диспансеризацию. Ведь чем раньше обнаружить болезнь, тем больше шансов на успешное лечение.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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