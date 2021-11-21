Операторов связи привлекут к борьбе с телефонными мошенниками

Цель изменений - противодействие хищениям денег методами социальной инженерии (оператор связи формирует базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера на номер абонента передает информацию в банк).

Замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев отметил, что законопроект внесет определенную лепту в борьбу с телефонным мошенничеством. "Важно, что и абонент должен дать согласие, и операторы связи должны договориться", - сказал он.

Если клиенту будет заранее известно, что входящий звонок является потенциально опасным, то это повысит их бдительность, уверен управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов.

Если база потенциальных мошеннических номеров будет актуальна и техническая реализация по передаче информации в банк будет оперативна, подобная инициатива позволит снизить риски мошеннических действий, отметил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. Но необходим целый пакет мер в этом направлении, повышение финансовой и технологической грамотности потребителей, добавил он.

Как ранее сообщал в интервью "РГ" зампред ЦБ Герман Зубарев, на телефонное мошенничество пришлось 80% атак на россиян в первом полугодии 2021 года.