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21.11.2021 18:14
Рубрика: Экономика

Операторов связи привлекут к борьбе с телефонными мошенниками

Текст: Олег Капранов, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Минэкономразвития подготовило законопроект, изменяющий Закон "О связи". Он предусматривает передачу с согласия абонента сведений банку об оказываемых клиенту услугах связи. Документ опубликован на regulation.gov.ru.

Цель изменений - противодействие хищениям денег методами социальной инженерии (оператор связи формирует базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера на номер абонента передает информацию в банк).

Фото: Сергей Михеев
Почему на уловки телефонных мошенников попадаются даже те, кто о них знает

Замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев отметил, что законопроект внесет определенную лепту в борьбу с телефонным мошенничеством. "Важно, что и абонент должен дать согласие, и операторы связи должны договориться", - сказал он.

Если клиенту будет заранее известно, что входящий звонок является потенциально опасным, то это повысит их бдительность, уверен управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов.

Если база потенциальных мошеннических номеров будет актуальна и техническая реализация по передаче информации в банк будет оперативна, подобная инициатива позволит снизить риски мошеннических действий, отметил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. Но необходим целый пакет мер в этом направлении, повышение финансовой и технологической грамотности потребителей, добавил он.

Как ранее сообщал в интервью "РГ" зампред ЦБ Герман Зубарев, на телефонное мошенничество пришлось 80% атак на россиян в первом полугодии 2021 года.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минэкономразвития Законопроекты и комментарии

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