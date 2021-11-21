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Рубрика: Экономика

Спецпредставитель президента: Количество энергокризисов в мире будет расти

Текст: Сергей Тихонов
Только Россия может обеспечить стабильное энергетическое развитие крупнейших экономик - европейской и китайской - в период энергоперехода, когда количество и пики энергетических кризисов будут только расти, заявил "РГ" спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Именно поэтому необходимо увеличение, а не снижение инвестиций в разведку и освоение новых месторождений углеводородов, и безусловный рост вложений в атомную энергетику, особенно в малые и плавучие атомные станции, считает он.

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По его мнению, нефтяная эпоха подходит к концу, и объем потребления нефти, нефтепродуктов и газа в мире скоро начнет сокращаться. После этого Россия должна уходить от нефтяной зависимости. Но с другой стороны, полностью прекращать нефтедобычу нашей стране нет никакого смысла: из нефти можно создавать много других продуктов. Россия могла бы активно развиваться в этом направлении и стать мировым лидером по производству синтетического топлива.

Песков заметил, что климатические изменения перестают восприниматься в России, как нечто внешнее. В долгосрочном периоде мы являемся безусловными бенефициарами климатической повестки благодаря, в первую очередь, Северному морскому пути и увеличению общего количества пахотных земель в нашей стране.

Он отметил, что само по себе углеродное регулирование, которое сейчас внедряется повсеместно в мире, не является решением климатических задач. Например, метановые выбросы и таяние вечной мерзлоты создают в несколько раз более опасную ситуацию, чем все углеродные выбросы, которые создает экономическая деятельность человека. И самый главный вопрос - это соразмерность того ответа, который сегодня предлагается политически, на тот вызов, который дает планета. Вопрос не в том, заниматься углеродным регулированием или не заниматься, а насколько адекватны эти меры подлинным размерам вызова, подчеркнул Песков.

"Мы не знаем о сценариях климатических катаклизмов, и что будет происходить в самых разных уголках планеты. И очень важно здесь иметь надежные маршруты снабжения мировой экономики, перевозки людей и грузов", - сказал Песков.

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