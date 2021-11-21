Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае

Центр тюркского мира - не в Турции, а на Алтае, напомнил в передаче "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1") пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал карту "Тюркского мира", подаренную президенту Турции Реджепу Таийпу Эрдогану, в который включены некоторые российские регионы.

"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что - могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира", - сказал Песков.

Этот центр находится не в Турции, а в России, на Алтае, "в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом", заметил пресс-секретарь президента. "Это я как тюрколог говорю" - добавил он.