Песков призвал НАТО прекратить провокации

Под прикрытием учений НАТО в Черном море Киев добивается силового решения своих проблем, но это чревато бедой для всей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе", - сказал Песков. И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море - американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше, заметил он. "Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые серьезные последствия", - предостерег пресс-секретарь президента.

Впрочем, выход есть, убежден Песков. "НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ, - пояснил он. - Соединенные Штаты и их союзники должны прекратить концентрировать "военный кулак" у наших границ". Странам НАТО следует прекратить накачивать Украину современными вооружениями, "тем самым окрыляя на безумные действия", заключил пресс-секретарь президента.