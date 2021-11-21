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21.11.2021 18:16
Рубрика: Общество

Пластический хирург оценил популярные мифы о медицинских масках

Текст: Василий Кошкин

Пластический хирург Гайк Бабаян прокомментировал популярные мифы о том, что ношение медицинских масок негативно влияет на здоровье носа и ушей. По его словам, подобные представления не имеют никаких оснований.

Фото: iStock
Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду

В числе прочего врач обратил внимание на жалобы людей по поводу давления масок на нос при ношении. "Если быть объективным, то маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять. Без каких-либо дополнительных вмешательств все восстанавливается, природа так создала", - заявил хирург в комментарии радио Sputnik.

Отдельно Бабаян остановился на том, как маски воздействуют на уши пациентов. Специалист напомнил, что даже плохо подобранная маска не скажется на состоянии ушной раковины.

"Ушные раковины очень эластичны и у них сильна тканевая память формы. Под влиянием внешних факторов ушные раковины не могут измениться. Это исключено", - рассказал Гайк Бабаян.

Он добавил, что ушные раковины иногда возвращают прежнюю форму даже после хирургического вмешательства, что делает необходимой новую операцию.

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