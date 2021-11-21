Польша заявила о готовности закрыть границу с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 21 ноября на пресс-конференции, что Варшава рассматривает возможность введения санкций против Беларуси, включая закрытие границ и торговых переходов, а также приостановку транзита.

"Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление", подчеркнул Моравецкий.

Пока что польская сторона закрыла только пункт погранперехода в районе населенного пункта Кузница, где расположен лагерь мигрантов, пытающихся нелегально преодолеть белорусско-польскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Как отметил Моравецкий, Варшава хочет дать шанс Минску "вернуть мигрантов в страны их происхождения", поэтому введение санкций будет зависеть от дальнейших шагов белорусских властей.

Попытки мигрантов преодолеть границу Беларуси и Польши идут с 8 ноября, когда более тысячи человек обосновались в погранзоне на белорусской стороне и стали предпринимать попытки штурмовать границу, закидывая польских пограничников, полицейских и военных камнями. Польские военные применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. С обеих сторон есть пострадавшие. В настоящее время часть мигрантов разместилась в спешно обустроенном белорусскими властями пункте размещения, а другая часть продолжает оставаться во временном лагере у границы.