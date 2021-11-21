Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, лично поздравив его с 75-летием. Председатель правительства поблагодарил главу Русской православной церкви (РПЦ) за подвижническую работу, которую он ведет на благо России.

"Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность, - обратился премьер к патриарху. - Под вашим предстоятельством восстанавливаются святыни и строятся храмы - это очень ценно для людей и вызывает самое искреннее уважение".

Патриарх в ответном слове поблагодарил Мишустина за личное доброе отношение к тем важным программам, которые реализует РПЦ, восстанавливая некогда порушенное и строя новое. "Вы всегда с добрым чувством и неформально относитесь к тому, чтобы поддержать восстановление исторической справедливости, - считает патриарх. - Я благодарю вас за эту вашу жизненную государственную позицию и также благодарю вас за добрые личные отношения, которые я очень ценю".